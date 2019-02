La extraña historia de un contrato y unas obras que no tienen dueño

En Guainía, a simple vista, parece estar uno de los más eficientes contratistas del país. Pero también una de las gobernaciones más optimistas.



La administración seccional firmó un contrato con un particular, por 299 millones de pesos, para construir unas baterías sanitarias en dos comunidades indígenas, con un plazo de ejecución de tan solo cinco días.

Claro que ahora la Gobernación asegura que se le hizo una modificación al contrato para que se ejecute en 23 días, algo que todavía no ha ocurrido.



Pero lo que parece más curioso de todo esto es que en las dos comunidades indígenas a finales del año pasado aparecieron unos maestros e iniciaron las obras. Ahora la gobernación dice que no son sus obras y que no tienen ni idea quien fue a hacer esos trabajos en medio de la selva.

Esta historia comenzó el 6 de noviembre del año pasado, cuando la gobernación ordenó la apertura del proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía, para ejecutar la obra.



Un mes después, el 7 de diciembre se le adjudicó el contrato al Consorcio Unidades Sanitarias, en las comunidades indígenas del Venado y Remanso, ubicadas en zona rural del Guainía.



Finalmente, el pasado 26 de diciembre se firmó el contrato 674 de 2018, por un valor de 299 millones de pesos y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre.

Esto significa que el contratista prácticamente tendría 4 días para ejecutar este proyecto en medio de la selva.



De acuerdo con Pedro García, líder indígena de la comunidad Remanso, al lugar “llegaron unos maestros por los días de Navidad y antes del 31 se fueron y no volvieron”.



Explicó que la obra consistía en hacer unos baños con sus respectivos pozos sépticos, pero dejarlos totalmente funcionales.

¿Qué dice la gobernación?

La asesora jurídica de la Gobernación, Nancy Alexandra Sánchez Correa, explicó que el contrato en mención ni siquiera se ha comenzado a ejecutar.



De acuerdo con ella, si bien en el contrato inicial se fijó la fecha del 31 de diciembre para terminar los trabajos, se le hicieron unas modificaciones con lo cual al contratista se le dan 23 días para ejecutar el proyecto, los cuales comienzan a correr con el acta de inicio de la obra.



Según ella, el problema es que al contratista le negaron el NIT de la unión temporal y como tal no se podía adjudicar el contrato, por lo que hubo una demora. Además, no ha entregado las pólizas.



Sánchez dijo que si mañana no ha entregado esas pólizas, será requerido por el incumplimiento del contrato. Aseguró que si no cumple, el contrato será liquidado, el contratista será multado y quedará con una inhabilidad de cinco años para contratar con la gobernación.

Por su parte el diputado Hernán Cifuentes insistió en que “es imposible” construir esas baterías en cinco días.

Nadie sabe quién ejecutó obras

Si bien la gobernación dice que el contratista no ha empezado la obra, en las dos comunidades indígenas aseguran que en el último mes del año pasado estuvieron unos maestros iniciando el proyecto.



El líder Pedro García contó que en su comunidad empezaron a echar las bases pero que no las terminaron. Insiste en que allí solo estuvieron unos maestros y que no saben quien los envió.



Reiteró que solo trabajaron unos días y allí quedaron unas bases con unas varillas. Incluso carga fotos de los trabajos realizado en su comunidad.

Así está la construcción en El Venado. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la asesora jurídica de la Gobernación, ese trabajo no lo hizo el contratista ni el gobierno departamental. “El jefe de Planeación va ir hasta el lugar para saber quién hizo ese trabajo”, aseguró la funcionaria.



Sin embargo, el diputado Cifuentes no descarta que se estén pagando “hechos cumplidos”.



Para él, es muy curioso que en El Remanso y en El Venado, días antes de que se entregue el contrato algunas personas lleguen a construir las bases de las baterías sanitarias.



