‘No tiene sentido mantener subsidios en personas de mayores ingresos'

El presidente de la República, Iván Duque, mantendrá su política de entendimiento institucional con el Congreso y los partidos. No habrá ningún tipo de apertura a la llamada ‘mermelada’, así algunos sectores políticos y parlamentarios consideren que la política que el mandatario está aplicando debería tener cierta flexibilidad para atender aspiraciones regionales.



La notificación la hace el propio Jefe de Estado en la siguiente entrevista. Por otra parte, admite que en reformas de la justicia como la que presentó y se negó, no se debe insistir y expresa que la lección que recibió es que las modificaciones se concentren en mejorar el servicio de justicia y así lo hará. El Presidente define su hoja de ruta para el año que comienza.

¿Su gran propósito o sus principales objetivos para el próximo año, cuáles

son?



Son tres grandes objetivos. Poner en marcha la reactivación económica para tener mayor crecimiento, mayor inversión, mayor generación de empleo, mayor emprendimiento. Avanzar en la agenda de equidad en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura y desarrollo rural. Desde luego lograr esta agenda supone que sigamos produciendo resultados en materia de seguridad y legalidad.



¿Qué es lo que usted llama siempre ‘equidad’?

​

No es otra cosa que más y mejores oportunidades para todos. El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, será nuestra hoja de ruta.



¿Qué balance hace usted de su gestión en los primeros cinco meses de gobierno?

​

El 7 de agosto recibimos un país lleno de problemas. Crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en los últimos años, proyectos de infraestructura en el congelador, 44 por ciento de los hospitales públicos en riesgo financiero, un presupuesto desfinanciado en 14 billones, criminales como ‘Guacho’ aterrorizando regiones enteras, empresas desmotivadas por la asfixia tributaria y crecimiento en muchos delitos. No llegamos a quejarnos sino a corregir problemas del pasado, para construir un mejor futuro. A trabajar con toda la energía.



En cinco meses pusimos en marcha un plan de choque en materia de seguridad que detuvo la tendencia creciente de muchos delitos. ‘Guacho’ y otros cabecillas han sido capturados o abatidos en confrontaciones con la Fuerza Pública; sacamos adelante una reforma que busca reactivar la economía aliviando la carga a los que generan empleo, protegimos el gasto social, logramos el mayor aumento real del salario mínimo en más de dos décadas, empezamos a destrabar proyectos de infraestructura; eliminamos, racionalizamos y digitalizamos más de 100 trámites; abrimos una solución estructural para Electricaribe, lanzamos y pusimos en marcha grandes iniciativas sociales en vivienda, agricultura y salud.



¿Las reuniones que usted sostendrá en enero con cada uno de los partidos significan un cambio en su sistema de gobierno en el sentido de que consultará su agenda de gobierno con los partidos?

​

Vamos a invitar a los partidos, a los gremios, a los gobiernos locales, a la sociedad para que construyamos el Plan de Desarrollo: Pacto por Colombia y por la Equidad.

Entonces, le insisto: ¿qué es el Pacto por la Equidad?

​

Que reduzcamos sustancialmente la pobreza con una economía que crezca y genere empleos formales en todo el territorio.



¿El recorte que se aplicó a la ley de financiamiento, la no aprobación del eje de la reforma política, como era la eliminación del voto preferente, el no a la reforma de la justicia no son indicativos de que debería revisar su política con el Congreso?

​

Hay muchas voces que pretenden construir sus propios hechos, cuando la evidencia muestra otra cosa. Con un nuevo relacionamiento institucional logramos con el Congreso sacar adelante una reforma de reactivación económica que permite más inversión, más generación de empleo y más emprendimiento, sacamos adelante un presupuesto general con los mayores recursos históricos para salud y educación; logramos la aprobación de un presupuesto de regalías que introduce muchas innovaciones como los esquemas de obras por regalías; nos aprobaron una ley de orden público que da vida a las zonas de intervención especial; aprobaron la ley que fortalece la Superintendencia de Salud y rescatamos el tratado constitutivo de la Ocde.



Pero, la reforma política fracasó a medias…

​

Es cierto que algunos proyectos no avanzaron, pero se aprobó una agenda con un nuevo entendimiento institucional; ese es un importante avance. La reforma política se aprobó en primera ronda, con el límite de no más de tres periodos en las corporaciones de elección popular, la no conexidad hacia el futuro del narcotráfico y el secuestro con el delito político, y la obligación de hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios.

Pero la reforma de la justicia se cayó… Una de las propuestas que precipitó el hundimiento de esa reforma fue la modificación que el proyecto incluía a la tutela. ¿Usted insistirá en esa reforma?

​

En los últimos años se han hundido todas las reformas de la justicia y eso nos debe invitar a la reflexión. Tal vez la lección es que la reforma, más que en las estructuras institucionales contenidas en la Constitución, se concentre en mejorar el servicio de justicia al ciudadano optimizando la selección de talento, fortaleciendo las primeras y las segundas instancias, creando el precedente judicial…

¿Y el expediente electrónico?

​

Hay que ir desarrollando el expediente electrónico, y hay que mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.



Sobre este tema de las reformas, en el caso de la ley de financiamiento solo se logró asegurar un mayor recaudo de 7.000 billones de pesos, cuando se aspiraba a 14.000 billones. ¿Usted cree necesaria una nueva reforma tributaria?

​

Lo que hicimos nos permitirá reactivar la economía. Las cifras de industria del último trimestre muestran que vamos en el camino correcto, el consumo está creciendo, las expectativas de empleo están mejorando y está llegando inversión en muchos sectores. Además da gusto ver que las exportaciones no tradicionales están creciendo y que el mundo nos está viendo como un lugar de confianza para invertir cuando se trata de América Latina.



Pero no se recaudará lo que se planeaba con el proyecto inicial... ¿Cómo piensan reactivar la economía?

​

Nuestra agenda de reactivación económica va de la mano con ajustes de gasto superiores a los 7 billones en los 4 años de gobierno, con mayor efectividad de la Dian y mayor recaudo con mecanismos como la factura electrónica. Esta combinación de herramientas son las que nos deben llevar a asegurar los recursos para el Estado.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, refiere que la reforma tributaria no la conoció el sector privado sino el día que fue presentada al Congreso. ¿No hace falta que los ministros hagan una pedagogía previa de los proyectos que van a presentar para asegurar su aprobación?



En mi programa de gobierno y en todos los escenarios de debate por más de 2 años anuncié que bajaríamos la carga tributaria a la micro, pequeña, mediana y gran empresa para generar empleo formal, atraer inversión y reactivar la economía. Siempre hablé de reducir la tarifa nominal de renta corporativa, permitir el descuento del IVA que se paga por bienes de capital, hacer descontables algunos impuestos locales, eliminar la renta presuntiva y crear incentivos a la inversión en sectores de valor agregado como tecnología y sectores creativos, al igual que en el sector agrícola, a cambio de la generación de un mínimo de empleos.



También hablé de diferenciar tarifas según el tipo de empresas y eso se da con el régimen simplificado que permite la formalización de microempresas en el país. Esa es la esencia de la reforma y me honra el respaldo que han dado los líderes del sector privado. Le cumplí a Colombia con lo que siempre dije y en adición no se les subieron los impuestos ni a la clase media ni a los más vulnerables. Logramos más recaudo donde se concentra la mayor riqueza de las personas naturales.



El ministro de Hacienda ha anunciado un plan de recortes del gasto público

y reveló que serán recortados los subsidios. ¿Los subsidios que el Gobierno piensa eliminar serán básicamente los que favorecen a los estratos altos de la sociedad?

​

Colombia tiene muchos subsidios que se concentran en las personas de mayor ingreso y eso no tiene sentido. Debemos focalizar los subsidios en los colombianos más vulnerables para construir verdadera equidad y eficiencia.



Por otra parte, parecería que se olvidaron los proyectos contra la corrupción...

​

Vamos en trámite de las leyes anticorrupción con la Fiscalía y la Procuraduría.





En los sectores políticos hay una queja sobre la falta de comunicación del Gobierno con los partidos. ¿Ese aislamiento se mantendrá?



No hay aislamiento. Hemos sido autocríticos y debemos fortalecer mucho más la relación institucional con el Congreso y con los partidos. Debemos hacer la relación cada día mejor, pensando en lo que todos podemos aportar por el bien del país. Es preferible un fortalecimiento del diálogo institucional y programático que las aplanadoras de otras épocas.



En la reforma política se introdujo la autorización constitucional para que los parlamentarios puedan ser ministros. ¿Usted qué opina?

​

Nunca apoyé esa iniciativa cuando fui senador y tiendo a pensar que la prohibición ayuda a la separación de poderes. Hay países como los Estados Unidos que permiten esa figura y Colombia la tuvo hasta antes de la Constitución de 1991 con grandes ministros que salieron del Congreso y por lo tanto el debate es bienvenido.



Otro de los temas del día es Venezuela. ¿Piensa romper relaciones con Venezuela?

​

En Venezuela hay una dictadura que ha violado la Carta Democrática Interamericana. El gobierno anterior, bastante tarde, desconoció los resultados de las últimas elecciones en Venezuela y desde hacía varios meses no tenía embajador. Nosotros no reconocemos los resultados de las elecciones, lideramos la denuncia con 8 jefes de Estado, incluidos Francia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica, Francia y Canadá, contra el dictador de Venezuela ante la CPI y no hemos designado ni designaremos embajador en Caracas, manteniendo la relación a nivel consular y de negocios.



Pero entonces, si no las rompe, ¿de qué manera Colombia y las demás naciones del continente podrían aislar el gobierno del presidente Maduro?

​

Más países se unirán a la denuncia ante la CPI, más países se retirarán de Unasur siguiendo el ejemplo de Colombia, más países retiraran sus embajadores y más países aplicarán sanciones al dictador y su entorno inmediato. No hay nada más abominable que una dictadura y hoy todos debemos rechazarla por el bien del pueblo venezolano y de todo el continente.



Usted se reúne el miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Se ha dicho que va a tratar una posible reforma del TLC con Estados Unidos y el tema de la posible base militar rusa en Venezuela. ¿Es así?

​

Tenemos con el gobierno de los Estados Unidos una muy buena relación y un gran sentido de cooperación de seguridad, comercial, energética y de defensa de la democracia regional. Esos temas estarán presentes en nuestra conversación.



Otro tema: ¿usted le dio instrucciones al embajador Francisco Santos para que hiciera la gestión que realizó ante la justicia norteamericana para que se diera un trato especial al exministro Andrés Felipe Arias?

​

Una de las responsabilidades del personal diplomático y consular es velar por condiciones humanitarias de nuestros compatriotas en los centros penitenciarios. El embajador procedió bajo esas consideraciones, solicitando una medida existente en los Estados Unidos, mientras se define una situación jurídica.



A propósito del tema, la defensa del exministro Arias ha solicitado que él sea juzgado en Colombia en una segunda instancia. El presidente de la Corte ha dicho que esa figura no tiene aplicación retroactiva. ¿Usted sería partidario de algún tipo de acción judicial para que se revisara la sentencia que condenó al exministro Arias a 17 años de prisión?

​

La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 8 que la doble instancia es un derecho ineludible de garantías judiciales. Ese principio hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia y recientemente el Congreso corrigió ese error histórico que se cometió por años.



Sobre el orden público interno, ¿estaría usted dispuesto a iniciar diálogo inmediato con el Eln para que ese grupo guerrillero prolongue indefinidamente la tregua que declaró?

​

Estoy dispuesto a avanzar en la desmovilización, desarme y reincorporación del grupo armado organizado Eln, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, solo si, y le repito, solo si liberan a todos los secuestrados y ponen fin a sus actividades criminales.



Va a completar 5 meses como jefe de Estado. ¿Cómo se siente gobernando?

​

Todos los días me despierto lleno de energía y motivación para darlo todo por nuestro país. Eso me emociona, y sobre todo gobernar sin vanidades y sin ninguna agenda distinta a la de hacer lo mejor y tomar las mejores decisiones por el país.



¿Usted mantiene firme su propósito de que los ministros actuales lo acompañen los cuatro años de gobierno?

​

Entre el 2010 y el 2018, Colombia tuvo 7 ministros de Minas, 6 ministros de Vivienda, 6 ministros de Interior, 6 ministros de Transporte, 5 ministros de Comercio, 5 ministros de Ambiente y 5 ministros de Justicia, entre otros. Una buena gestión necesita estabilidad en quienes están al frente de los sectores.



El próximo año es electoral. ¿Qué tipo de garantías tendrán los partidos políticos para desarrollar sus campañas?

​

Absolutamente todas. Soy un demócrata y creo que el Gobierno Nacional debe dar todas las garantías posibles para todos los ciudadanos que quieran elegir y ser elegidos.



¿En qué consiste la reforma del código electoral que usted va a proponer?

​

Estamos trabajando con la organización electoral y los partidos políticos en todos los detalles que nos permitan tener un sistema electoral más moderno, eficiente, transparente y que motive una mayor participación ciudadana. Este debe ser un esfuerzo de todos.

Usted dio un ejemplo de participación de la mujer en el Gobierno a través de la designación de su gabinete. En el Congreso de la República no se ve ambiente para dar una paritaria participación de la mujer en las listas para cuerpos colegiados...

​

Creo en las listas paritarias entre hombres y mujeres y que debe darse discrecionalidad a los partidos para la estructuración de las mismas. Este puede ser un gran avance.

Uno de los temas más polémicos hoy es el efecto del reciente decreto sobre porte de armas. Hay quienes sostienen que las excepciones para el porte de armas supone un renacimiento de las Convivir. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?

​

Tanto el decreto del 2017 como el del 2018 reconocen que existen permisos especiales en Colombia. Lo que queremos con nuestro decreto es ponerle fin a la discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos, que implican un riesgo de corrupción, definiendo criterios claros. Creo en el monopolio de las armas en cabeza del Estado.



¿Qué decreto está preparando para desarrollar los acuerdos de paz con las Farc?

​

Hemos venido avanzando mucho en los procesos de reincorporación, que es el corazón de la implementación. Queremos que las personas que están renunciando genuinamente a la violencia encuentren actividades productivas y empleo de manera sostenible.



¿Y qué se ha hecho para darles ocupación a los reinsertados?

​

En 4 meses de Gobierno hemos aprobado más proyectos productivos para estas personas que en los 18 meses anteriores. Adicionalmente debemos seguir adelante con una agenda de desarrollo rural que beneficie a todo el país y a las regiones afectadas por la violencia. Por eso vamos a avanzar en la actualización catastral del país y en una agenda profunda de desarrollo rural que lleve bienes públicos como riego, vías terciarias y vivienda, promueva inversión y genere empleo.



En la reforma política se incluyó la elección regional de dos senadores por cada departamento. ¿A usted le gusta la iniciativa?

​

Esa fórmula es la misma que tiene Estados Unidos, donde el Senado representa el territorio y todos los estados tienen el mismo número de senadores. Creo más en la lista cerrada sin voto preferente con una circunscripción nacional, con personas de todo el país.



El parlamento se negó a eliminar el voto preferente de la reforma política. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el Gobierno insistirá en ello. ¿Por qué considera tan importante la eliminación del voto preferente?

​

El voto preferente es el camino para ponerles fin a las micro-empresas electorales, para fortalecer los partidos, para renovar la política, para abrirles el camino a nuevos liderazgos políticos y para hacer más transparente el financiamiento de la política. Cualquier avance en esta dirección debe por supuesto fortalecer la democracia dentro de los partidos.



¿Pero el voto preferente no estimula el caudillismo?

​

Todo lo contrario: el voto preferente estimula las microempresas electorales que es el microcaudillismo, donde se debilitan los criterios armónicos en los partidos.



Habla usted de la democratización de los partidos. ¿Cómo se logra?

​

Que existan elecciones internas para la asignación de escaños en las listas, para la elección de sus directivos y para el fortalecimiento y renovación de los liderazgos.



La llamada ‘mermelada’ supone una compensación a los parlamentarios para apoyar la plataforma legislativa del Gobierno, pero los parlamentarios son representantes de las regiones, y las regiones requieren financiación de obras. ¿Podría decirse que hay una ‘mermelada’ mala y una ‘mermelada’ buena?



La ‘mermelada’ le ha hecho mucho daño a Colombia, porque se basaba en el chantaje a partir de recursos para garantizar votos. Colombia requiere una relación transparente e institucional entre los poderes públicos. Desde luego, los congresistas deben velar por sus regiones y por los proyectos que impactan favorablemente a las regiones. Por eso nosotros vamos a las regiones a dialogar con las autoridades, con la ciudadanía, con los líderes sociales y la participación del Congreso es muy importante.



Hemos hecho sesiones abiertas para la aprobación de proyectos de regalías y la participación de congresistas ha sido importante. Toda gestión transparente de los congresistas a las regiones es bienvenida.



Está prácticamente demostrado el fracaso de los drones para la utilización de glifosato en los cultivos de coca. ¿De qué otra manera proyecta usted avanzar con la erradicación?

​

Lanzamos nuestra estrategia llamada Ruta Futuro que plantea una política integral desde la salud pública hasta la combinación de herramientas efectivas en términos de sustitución, erradicación, desarrollo alternativo, pago por servicios ambientales y aspersión de precisión, pasando por mecanismos innovadores para afectar la cadena de producción, comercialización y distribución. Esta política integral es vital para el país.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO