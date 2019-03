'Venezuela vive hace 20 años una dictocracia': Duque en la SIP

Un llamado a defender la democracia y a debatir sobre la importancia del humanismo en la era digital hizo el presidente Iván Duque este viernes durante la instalación de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Cartagena.

El jefe de Estado comenzó su intervención ante periodistas de toda la región agradeciendo la labor de esta institución para defender la democracia en América Latina y defender "a ultranza” la libertad de expresión, a propósito de la situación de Venezuela.



Para Duque, no se puede ser indiferente cuando “se presentan grandes cambios en las reglas de juego que nos conllevan a la erosión de la democracia”.

Claudia Gurisatti, de Noticias RCN; el presidente Duque, José Dutriz, de la Prensa Gráfica (El Salvador); Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y María Elvira Domínguez, de El País de Cali. Foto: Archivo particular

El mandatario aseguró que en el vecino país hay una “dictocracia” desde hace 20 años que se constituyó tras el “debilitamiento de todas las libertades y que llegaron por las rendijas de la democracia hasta doblegar por completo todas las libertades de un pueblo”, comentó Duque.

La situación en Venezuela, explicó Duque, es “propio de los más abusivos regímenes totalitarios”, pues hay eliminación de la separación de poderes, destrucción del aparato judicial para “convertirlo en un instrumento de persecución” y desmoronamiento de la prensa, ya que algunos medios de comunicación “fueron intimidados, nacionalizados, expropiados o expulsados”.



No obstante, el Presidente aclaró que la discusión no es “un tema ni de izquierda ni de derecha” y en realidad se trata de defender la democracia en la región.

‘El humanismo también debe estar en el debate’

A propósito de la revolución digital que cada día obliga a los medios a repensar la forma en que se entrega la información, Duque aseveró que si bien algunas casas de medios la han “aprovechado debidamente”, la calidad de la información se ha visto afectada en algunos casos.



Por este motivo, el jefe de Estado hizo un llamado a la SIP para que el humanismo también sea parte del debate social.



“Yo lo que quiero plantear es que ese debate de la sociedad digital también recupere el sentido del humanismo, porque si no hay humanismo en esa conversación, no vamos a tener liderazgos para defender esa democracia con el mismo ahínco que lo hicieron muchas de las familias aquí presentes cuando fundaron sus medios de comunicación”, explicó Duque.

El mandatario puso como ejemplo que ya hay agencias de noticias que reemplazaron a sus redactores y analistas por inteligencia artificial, por lo cual no se puede dejar el humanismo a un lado, pues este, en definitiva, es clave para defender la democracia.



“Si no tenemos esa dosis de humanismo, no vamos a seguir sembrando en las raíces de la sociedad la defensa irrestricta de la libertad de expresión”, sentenció Duque.



