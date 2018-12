'No aceptaremos vandalismo en las protestas': Duque a los estudiantes

En una alocución televisada, el presidente Iván Duque insistió en que su Gobierno encontró un déficil fiscal de 14 billones de pesos, entre otros supuestos líos heredados de la administración anterior, y aseguró que "en tres meses y medio no se cambian rezagos históricos, ni se cierran brechas abiertas por años, ni tampoco desaparecen por arte de magia el legado de innumerables problemas".

Duque aseguró que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para aumentar los recursos para la educación pública, de cara a una nueva jornada de paros en todo el país promovida por los estudiantes. "Hemos hecho un esfuerzo inmenso en medio de severas restricciones. Por eso invito a los estudiantes a valorarlo y a que continúen aportando ideas sobre el futuro de la Educación Superior en este cuatrienio. Juntos, estoy seguro, podemos construir un Pacto por la educación", señaló.



Sobre las marchas, dijo que el Gobierno garantiza el derecho a la protesta pero advirtió que los vándalos que se han infiltrado en las manifestaciones no serán tolerados.



"No aceptaremos la violencia como mecanismo de presión, ni el vandalismo como el lenguaje de la protesta social. El diálogo y la búsqueda de consensos, y de construir soluciones y no agresiones, hacen parte del talante de nuestra administración (...) -dijo el Presidente-. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos".

También insistió en que la propuesta de reforma tributaria que su administración trata de sacar adelante en el Congreso hará el sistema impositivo "más simple y más justo". "Al igual que en el sector educativo escuchamos a los colombianos y a las fuerzas políticas para construir alternativas viables y comunes para conseguir estos recursos.



Varios principios han guiado nuestra discusión: proteger a los más pobres; quienes hoy no paguen renta, no pagarán; y avanzar en la progresividad para que los que más tienen, contribuyan un poco más. Los recursos que obtendremos de esta ley servirán para financiar la equidad, profundizar la legalidad e impulsar el emprendimiento", afirmó.



ELTIEMPO.COM