¿El Gobierno volteará la suerte de objeciones a la JEP en el Senado?

Después de la aplastante derrota para las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la Cámara de Representantes, este lunes, la atención se centra ahora en la suerte de esos reparos en el Senado, donde el tema llegaría en aproximadamente dos semanas.

En la noche del lunes, el Gobierno y los sectores del uribismo que defendían las discrepancias presidenciales con algunos aspectos del modelo de juzgamiento para los excombatientes sufrieron una amplia derrota en la Cámara de Representantes: 110 votos en contra y 44 a favor.



El pleno de esa corporación, usualmente más inclinada a defender la integridad del acuerdo de paz, les dejó claro a los sectores que quieren modificar lo pactado en La Habana que no la tendrán fácil para avanzar en sus propósitos.

El tema ahora lo asumirá el Senado, donde en la mañana de este martes se radicó un primer informe, por parte de los senadores Iván Marulanda (‘verdes’) y Alberto Castilla (Polo), ambos opositores al Gobierno, que pide que las objeciones a la JEP sean rechazadas en esa corporación.



En el Senado hay congresistas que han sido más críticos de algunos puntos del acuerdo de paz y allí las mayorías que se han mostrado en desacuerdo con las objeciones presidenciales no están tan holgadas, como sucedió en la Cámara de Representantes.



Estos dos hechos, que los senadores hayan sido más críticos del acuerdo de paz y que las mayorías en contra de las objeciones no sean tan amplias, son dos elementos que darían a pensar que el Gobierno podría tener algo de oxígeno y de margen de maniobra para voltear las cosas a su favor en el Senado.

Las cuentas

Aunque no hay razones para pensar que la decisión de los tres partidos mayoritarios (Liberal, Cambio Radical y ‘la U’) contra los reparos a la JEP será diferente en el Senado, también es cierto que el triunfo, de suceder, sería más apretado.



En teoría debe haber 108 senadores, pero en la realidad votan 106, ya que deben descontarse las curules de Iván Márquez, del partido Farc, quien no se ha posesionado y cuyo caso está en el Consejo de Estado, y Aída Merlano, conservadora, actualmente detenida.



Cambio Radical tiene 16 senadores; el Partido Liberal 14 y ‘la U’ otro tanto. Es decir, que entre los tres suman 44 votos de 106 que votan en el Senado. A ellos se suman al menos 17 senadores de los partidos opositores al Gobierno Nacional, lo que dejaría las cuentas en 61 en contra de las objeciones, una cifra que las derrotaría también en esta corporación.



Por el lado del apoyo a los reparos estarían los 19 senadores del Centro Democrático, los 6 de los movimientos cristianos que acompañan al Gobierno, 13 del Partido Conservador y Jonatan Tamayo, de la ASI, pero que vota con los uribistas. Es decir 39 votos a favor de las objeciones.



Fuera de esta ecuación están los 2 votos de los indígenas, que no se sabe hacia dónde se inclinen, y los 4 senadores del partido Farc que deberán declararse impedidos para participar de esta votación porque el asunto los cobija directamente.



Las cuentas, en el papel, favorecerían a quienes buscan negar los reparos a la JEP, pero no el hecho de que no estén tan holgadas como en la Cámara de Representantes abriría un margen para el que Gobierno se mueva en el Congreso y trate de voltear las cosas.



Sin embargo, en esa estrategia también entraría a jugar un factor que ha sido advertido por varios expertos y es la inexistencia de una coalición de partidos políticos sólida y fuerte que acompañe los propósitos del Gobierno Nacional.



El presidente Duque se ha mantenido en la posición de no darles participación en su gobierno, de manera institucional, a los partidos políticos sino invitarlos al debate y a la libre deliberación en la toma de decisiones en el Congreso.



Este hecho si bien espanta el fantasma de la ‘mermelada’ que ha acompañado a gobiernos anteriores, también deja un tanto aislado al Ejecutivo en el Capitolio y sin la certeza de que las iniciativas que presente ante el Legislativo tendrán su acompañamiento.

Los dos caminos

En el Senado podrían pasar dos cosas: la primera, que los senadores también nieguen las discrepancias del Gobierno con la JEP y, la segunda, que tome una decisión contraria, es decir que las acoja.



En el primer caso, según las normas, el Presidente de la República debe sancionar la ley estatutaria de la JEP para que entre en vigencia. Si se niega, debe hacerlo el Presidente del Congreso. Eso es claro y hasta el momento no se han escuchado voces en otro sentido.



Pero el segundo escenario es menos claro.



Según algunas interpretaciones jurídicas, existen siete sentencias de la Corte Constitucional que señalan que en ese caso solamente se hundirían los aspectos en los que se presentaron reparos y el resto del proyecto de ley debe ser firmado por el Presidente de la República y entrar en vigencia.



En todo caso, antes de la Semana Santa, un periodo que para muchos es de reflexión, no se tomará ninguna decisión en el Senado sobre las objeciones a la justicia para la paz, un tema que sigue generando controversia en el país.



POLÍTICA