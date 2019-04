Duque reitera su compromiso con el proceso de reincorporación

Durante su tercera vista a una ETCR (espacio territorial para los ex-Farc) en Iconozo, Tolima, el presidente Iván Duque dijo que como gobierno quieren que este proceso de reincorporación con las excombatientes de las Farc "salga bien"

"Este diálogo no es político. Respeto la orientación política que puedan tener la comunidad y los excombatientes. A mí me tiene sin cuidado la militancia en un partido; a mí lo que me interesa es el bienestar (de la comunidad y de los excombatientes). Por eso, yo saco la conversación del plano político, para concentrarnos en el desarrollo, que es lo que nos corresponde”, dijo el Jefe de Estado.

Tras hacer un recorrido por la ETCR, Duque aseguró que lo que a él y a su Gobierno les interesa “es que en este trabajo seamos exitosos”, por el bienestar del proceso de reincorporación de los excombatientes.



El mandatario resaltó la presencia de un grupo de embajadores que lo acompañó y destacó que hayan visto sobre el terreno "el compromiso" de esta administración para sacar adelante el proceso de reincorporación.



Durante su jornada en Icononzo, Duque también respondió las inquietudes de algunos de los reincorporados sobre los proyectos productivos colectivos, sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y sobre la necesidad de medidas de desarrollo integral.



"Yo creo que el mensaje grande hoy es de confianza por parte de las personas que están en el ciclo de reincorporación a esta agenda y también agradecer profundamente el respaldo del cuerpo diplomático", dijo.



Igualmente aseguró que lo que se aprecia es una demostración de que la comunidad internacional, el Gobierno y la ONU "estamos avanzando con paso firme en este proceso de reincorporación".



Por su parte el jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que la visita fue "muy completa en su contenido y en su participación".



Destacó que con el Presidente se evaluaron los avances alcanzados con las personas en proceso de reincorporación. "Hubo un diálogo franco del Presidente y del Gobierno con ellos. También se escucharon sus preocupaciones, sus anhelos, las áreas que ellos consideran que requieren de mayor apoyo", dijo.



Aseguró que lo más importante para la ONU "es la reiteración y la claridad del compromiso del gobierno del presidente Duque" con el proceso de reincorporación.



El jefe de Estado también resaltó la presencia en la ETCR de un grupo de empresarios que "han venido acompañando los esfuerzos para la construcción de un exitoso proceso de reincorporación".



Con Duque asistieron reconocidos líderes empresariales como Arturo Calle; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Lácteos Alquería, y Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y afines.



El mandatario destacó la importancia de contar con su visión y experiencia. “Quería que vieran el proyecto productivo de la confección para asesorar, y que dijeran: de pronto, aquí puede haber un comprador; de pronto, se le puede poner más diseño a este producto; de pronto, podemos ayudar en la comercialización. Lo que estamos trayendo es una visión de mercado para generar ingresos sostenibles”, afirmó.



Para Duque lo que se ha hecho hasta ahora muestra que "seguimos adelante en un proceso de reincorporación"



