Duque reitera respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela

Solo tres días después de que el Grupo de Lima instara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a no asumir un nuevo periodo como mandatario de ese país el próximo 10 de enero y transferir el poder a la Asamblea Nacional, el presidente Iván Duque respaldó a esa institución.

“Hoy sostuve diálogo con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le expresé nuestro apoyo al restablecimiento de la democracia en el vecino país. Colombia y el Grupo de Lima acompañan a nuestros hermanos venezolanos para salir de la opresión de la dictadura”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

El mandatario colombiano ha sido uno de los más fuertes críticos del régimen de Nicolás Maduro y celebró la decisión que tomó el Grupo de Lima el pasado viernes, cuando se reunió en la capital peruana para rechazar el nuevo periodo presidencial de Maduro, pedirle que no asumiera la presidencia y anunciar sanciones económicas a Venezuela y a funcionarios del régimen.



Ese día 13 de los 14 países miembros del Grupo (solo México no firmó la declaración) solicitaron a Maduro que “respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas” y aseguraron que “solo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”.



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien participó del encuentro, dijo el viernes que el acuerdo fue un “gran paso colectivo del Grupo de Lima, tal como lo había anunciado el propio Presidente de la República con el fin de crear condiciones que permitan que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad”.



Por su parte Duque también resaltó las medidas de los 13 países, como Argentina, Canadá y Brasil: “Celebramos la declaración del Grupo de Lima que firmamos hoy, y que no reconoce legitimidad del nuevo periodo del régimen de Nicolás Maduro, que insta a no asumir la presidencia y transferir, de forma provisional, el poder a la Asamblea Nacional”.

No obstante Venezuela, a través de su Cancillería, sostiene que la elección de Maduro fue legítima y el 10 de enero Nicolás Maduro asumirá la presidencia, pues no “requiere de la venia de ningún país para hacerlo”.



Sin embargo se cree que estas nuevas medidas que anunciaron los países miembros del Grupo el régimen de Maduro se irá asfixiando cada vez más.



