Gobierno insiste en su cruzada por extradición de líderes del Eln

Mientras la Interpol reactivó las ordenes de captura con los jefes del Eln que hacían parte de la mesa de diálogos, el presidente Duque insistió en su cruzada de pedirle apoyo a la comunidad internacional para lograr su extradición.

Desde Davos (Suiza), donde participa del Foro Económico Mundial, el jefe de Estado colombiano reiteró su llamado a Cuba para que extradite a los líderes guerrilleros, lo que cerraría por ahora la puerta a una salida negociada con el Eln, contrario a lo que había pedido el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Espero que la comunidad internacional nos siga rodeando con un solo propósito: el terrorismo es una amenaza global y el terrorismo necesita que la justicia se aplique con todo el peso de ella y que haya sanciones ejemplarizantes”, manifestó Duque.

Duque justificó su decisión diciendo que el ataque con carro bomba de la semana pasada, en la Escuela General Santander, de autoría del grupo guerrillero, fue una acción terrorista.



Sin embargo Cuba, país garante de los diálogos, exige la aplicación de los protocolos acordados en caso de ruptura de las negociaciones, como efectivamente ocurrió.



Los llamados protocolos establecen que en caso de romperse las negociaciones, como en efecto ocurrió luego del atentado contra la General Santander, los países garantes y el anfitrión facilitarían el regreso de los negociadores guerrilleros a las montañas colombianas, con la cooperación del Gobierno Nacional.



A esta posición se unió este lunes el gobierno noruego que pidió respetar “los compromisos”.



Precisamente desde Suiza, Duque dijo que Colombia tiene “muy buena relación con el gobierno noruego”, pero le pidió a ese país entender la posición colombiana.



“Yo lo que le pido a ese Gobierno y a todos los gobiernos es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones; lo que se presentó es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos”, aseguró el mandatario.

Reconocimiento

El gobierno de Duque no reconoce los protocolos porque, asegura, no se sentó a la mesa de negociación con el Eln, especialmente porque ese grupo no renunció al secuestro, que era una de las peticiones.



Chile, otro de los países garantes del proceso, expresó el lunes su plena solidaridad con la decisión de Duque de someter los guerrilleros del Eln a la justicia por el atentado.



El problema con la diferencia de posturas entre los garantes no es un asunto menor, pues los mismos protocolos establecen que son los países garantes los responsables de coordinar el retorno de los guerrilleros a territorio colombiano en caso de que las negociaciones sean interrumpidas.



Una posibilidad que establecen los mismos protocolos es que los guerrilleros regresen a territorio venezolano, pero exigen, en ese caso, la participación de “al menos dos países garantes”.



Lo que está claro es que Colombia no cesa en su cruzada de conseguir apoyo para llevar a los líderes del Eln ante los tribunales.

Cinco embajadores ante la ONU piden salida negociada

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizado ayer para conocer el avance de la implementación de los acuerdos con las Farc, el presidente de esa entidad, Miguel Vargas, de República Dominicana, le pidió al Gobierno colombiano que insista en una salida negociada del conflicto con el Eln.



Vargas explicó que el diálogo debe ser “la única vía para terminar con esa confrontación” y dio como ejemplo el proceso que se realizó con las Farc, del que ahora se están viendo los frutos.



En eso coincidió Alemania, que dijo: “No creemos que haya más alternativa que el proceso político”.



A este pronunciamiento se unieron Francia, el Reino Unido y Rusia. Por otra parte, el exministro conservador Álvaro Leyva y el senador por el Polo Iván Cepeda le enviaron un derecho de petición al comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que el Gobierno deposite en el Consejo de Seguridad de la ONU lo logrado en el proceso con el Eln. “Creemos que ese acumulado histórico que se logró hacer con tantos esfuerzos no debe ser dilapidado”, dice el documento.

