Los nuevos llamados del presidente Iván Duque a la JEP

El presidente Iván Duque le pidió este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se encargará de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto, que imponga unas sanciones proporcionales, que se implacable con quienes no digan toda la verdad, que haya reparación moral y que no permita que quienes sean citados acudan a través de abogados o comunicados.

La declaración del mandatario la hizo en el II Foro Interamericano de Derechos Humanos, que se celebró ayer en la mañana en Bogotá, al que también asistieron el procurador general, Fernando Carrillo; Eduardo Ferrer Mac-Gregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Duque dijo que tiene la ilusión de que “la justicia transicional se implacable con quienes nos digan toda la verdad y que tenga herramientas oportunas y certeras para poder demostrar que se ha ocultado información”, y que espera que cumpliendo con los compromisos que Colombia adquirió en el marco del Estatuto de Roma y con la Corte Penal Internacional, “tenga una proporcionalidad” en las sanciones.



El jefe de Estado igualmente expresó su “ilusión” de que con la justicia transicional el Estado, el Gobierno Nacional y la Fiscalía puedan avanzar en la extinción del dominio de todos los bienes que no fueron debidamente declarados para que sirvan en la reparación efectiva las víctimas.

El mandatario también planteó que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y “ostentan responsabilidades políticas deben, ojalá por contracción, cumplir sus penas sin ostentar esos cargos públicos, para que las víctimas no sientan impunidad.



Además dijo que tiene el inmenso anhelo de que se pueda exigir de manera categórica en Colombia que los llamamientos ante la justicia transicional no se atiendan solamente con apoderados o con misivas, sino que haya una presencia física, una presencia real y una voluntad real para que tampoco las víctimas sientan que se está evadiendo la responsabilidad llamado a la justicia.



De manera personal ante la JEP, no se han presentado, entre otros, Iván Márquez, Henry Castellanos, ‘Romaña’, y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’.

Violaciones de derechos humanos

El Presidente aseguró que al interior de los países existen actores criminales que violan sistemáticamente los derechos humanos.



Y al respecto aseguró que es importante que se dé el paso para que no siempre recaiga la responsabilidad en el Estado, cuando se hable de omisión, "cuando hay otros que son los que acuden a esas prácticas deleznables y que el sistema también pueda evolucionar hacia sanciones ejemplarizantes, ciertas y paradigmáticas frente a esas violaciones".



Para Duque solicitar esta reflexiones no son críticas, sino una invitación a la modernización del sistema.



El mandatario enfatizó en que Colombia también reclama que en el sistema internacional "se puedan tener sanciones proporcionales, severas, si es que no somos capaces de lograrlo a través de nuestras propias estructuras jurídicas".

Espero que casos que sembraron tanto dolor en Colombia de líderes sociales y políticos, como el de Álvaro Gómez Hurtado, sean declarados crímenes

de lesa humanidad FACEBOOK

TWITTER

Crímenes de lesa humanidad

El Presidente en su intervención también dijo que "existe un gran reto" para la justicia ordinaria y a nivel de altas cortes "para que crímenes deleznables sean considerados" de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.



"Yo espero que casos que sembraron tanto dolor en Colombia de líderes sociales y políticos, como el de Álvaro Gómez Hurtado, sean declarados crímenes de lesa humanidad y se pueda llegar hasta las últimas consecuencias para quienes fueron autores materiales intelectuales de un caso vil de asesinato", planteó Duque.



Enseguida se mostró confiado en que casos como el de Gloria Lara, una líder social asesinada en 1982, no terminen en el olvido, "porque dejarlos en el olvido sería no solamente ser injustos frente a la declaratoria de otros crímenes de lesa humanidad sino que es necesario para que no se consolide la impunidad".

"Como esos hay muchos más y yo espero que la Corte Suprema de Justicia, respetando la independencia de poderes, haga la valoración y lo declare en esa imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", pidió Duque.



POLÍTICA.