'La discusión no se puede centrar en un herbicida': Duque

Desde Mocoa, Putumayo, en donde realiza esta sábado su Taller construyendo país, el presidente Iván Duque se refirió a los problemas que está generando en el país el aumento de los últimos años de los cultivos ilícitos.

"La idea del gobierno nuestro no es que al campesino no se le de el tratamiento de mafioso, de ninguna manera, pero seamos claros: las más de 200,000 hectáreas de coca que tiene Colombia, que no las teníamos hace seis años (…), han sido por decisiones muy erradas que se tomaron", destacó el jefe de Estado.



"Y también seamos muy claros, nosotros no podemos seguir dejando que muchos territorios del país terminen con las mafias de los grupos ilegales apoderándose de las alcaldías, de las gobernaciones, aprovechándose de los recursos que le corresponden al pueblo colombiano", dijo Duque.



Para el jefe de Estado "la discusión no es sobre un herbicida", al referirse a los cuestionamientos que se hicieron sobre el uso del glifosato. "El debate no lo podemos centrar en la discusión de un herbicida, es sobre cómo el país enfrenta ese fenómeno para liberar a las comunidades de esas tragedia.", dijo.



Por eso el mandatario dijo que hay que ser claros en enfrentar el narcotráfico,y en defender a las comunidades de esas amenazas.



“Estoy de acuerdo en que hay que permitirles a las comunidades dejar esa vida atrás, pero también se tiene que ser absolutamente contundente con el terrorismo y con el narcotráfico que está muchas veces asediando a las propias comunidades", expresó el mandatario



Para Duque, muchos de los criminales que están detrás de los asesinatos de los líderes sociales son los mismos "criminales mafiosos que han estado detrás de la coca" en nuestro país y que quieren perseguir a las personas que están dejando el camino de los cultivos ilícitos.