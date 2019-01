Peticiones al Eln para paz no es terquedad ni bravuconada: Duque

El presidente Iván Duque le dijo este miércoles al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, al referirse al diálogo con el Eln, que su Gobierno "no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales”.

“Nuestro Gobierno no procederá jamás, y respeto a los que han obrado de otra manera, pero nuestro Gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales, porque yo no voy a homologar a los que defienden la Constitución por un mandato legítimo, con los que la quieren fracturar y pisotear”, les dijo el jefe de Estado a los diplomáticos.

Duque dijo que en el pasado pudieron haberse presentado “condiciones que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización (Eln) hicieran un proceso de desmovilización, desarme y reinserción” . Sin embargo, aseguró que él no puede “ser hipócrita con la comunidad internacional", sino que tiene que ser franco.



"Cuando llegamos a la Presidencia, con la mejor voluntad hicimos una revisión de lo que fueron 17 meses de conversación de esa organización con el gobierno anterior y lo único que encontramos fue crimen y desolación”, enfatizó.



El mandatario recordó que por eso desde el comienzo le dejó claro a esa guerrilla que no se avanzaría en ningún tipo de conversación, si no liberaban a todos los secuestrados y ponían fin a todos los actos criminales.

No vamos a aceptar el terrorismo, el secuestro,

el asesinato como una forma

de ganar posiciones

Duque fue enfático en destacar que esas peticiones “no son solicitudes por terquedad, ni mucho menos una bravuconada”, sino que aseguró que se trata de “la defensa de la legalidad y es decir con claridad al mundo entero que la violencia no es el camino para acceder a ningún tipo de tratamiento por parte del Estado”.



“No vamos a aceptar el terrorismo, el secuestro, el asesinato como una forma de ganar posiciones de negociación, porque estaríamos legitimando los crímenes en sí mismos”, concluyó el mandatario.



