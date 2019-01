'No vamos a ceder nunca ante los actos de terror': Iván Duque

Al término del consejo de seguridad que se realizó al mediodía de este jueves en la Escuela General Santander, donde esta mañana estalló un carro bomba, el presidente Iván Duque condenó el ataque y afirmó que caerá todo el peso de la ley para los responsables.

El jefe de Estado, quien suspendió su agenda en Quibdó (Chocó) y se desplazó de inmediato hasta las instalaciones de esta escuela para estar al frente de la situación, se reunió con la cúpula militar y con los funcionarios del alto Gobierno, como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eatsman, el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos.



Así como el fiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el alcalde de Bogotá, Erique Peñalosa.



Durante el encuentro las autoridades discutieron sobre cómo se va a realizar la investigación y sobre los avances.

Duque aseguró que está plenamente identificado el autor material del ataque.

Vamos al lugar de los hechos. He dado órdenes a la Fuerza Pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los Colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. COLOMBIA se entristece pero no se doblega ante la violencia. — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de enero de 2019

"Le manifiesto a los familiares de las víctimas y a la @PoliciaColombia mi solidaridad y la de todos los colombianos. "Este es un ataque en un centro académico, donde había jóvenes y estudiantes desarmados" presidente @IvanDuque — Presidencia Colombia (@infopresidencia) 17 de enero de 2019

Por otra parte, el jefe de Estado envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y a sus familiares, por lo que pidió un minuto de silencio en todo el país y afirmó que “Colombia está unida contra el terrorismo”.



“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la Fuerza Pública, ni contra la Policía. Es un ataque contra la sociedad”, aseveró el mandatario.



Por este motivo, agregó, el Estado no se doblegará ante el terrorismo, pues nunca lo ha hecho y siempre lo ha derrotado. "Este demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción, no nos doblegarán", dijo el Presidente.

Aunque el mandatario informó que ya dio la orden a la Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía, para que determinen quiénes son los responsables del hecho, pidió a los ciudadanos que colaboren con cualquier tipo de información para así esclarecer los hechos y para que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley.



"Juntos, juntos, el Gobierno y la sociedad vamos a trabajar por Colombia y no vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta ni se someterá jamás a los criminales”, puntualizó el mandatario desde la General Santander.





