La 'paz negativa’ sobre la que alertó Barrientos

El debut en la cumbre de líderes públicos y privados de esta parte del hemisferio, que se realiza este lunes y martes en Bogota a instancias de Concordia, un tanque de pensamiento de Estados Unidos, corrió por cuenta de Juan Manuel Barrientos, un joven emprendedor colombiano creador de la cadena de restaurantes El Cielo.

Barrientos apareció en el escenario de jean y mangas de camisa, no solo para hablar de su exitoso emprendimiento, sino para dejarles a los líderes, y por qué no, a todos, una reflexión suya: la paz negativa.



Barrientos, quien ha incorporado a su emprendimiento a decenas de excombatientes del paramallitsrismo y la guerrilla, dijo que no puede prosperar la idea de que ciertas regiones logran la paz y la tranquilidad cuando están controladas por los actores ilegales.



Barrientos dijo que esa manera de ver las cosas es “un cáncer” que afecta el avance de esta clase de proyectos.

El joven empresario dijo que ha escuchado a muchas personas de esas zonas de conflicto decir que cuando volvieron más autoridades legítimas todo empeoró.



Barrientos habló de la necesidad de “repensar la no violencia” y pidió a los colombianos pensar sobre el riesgo que significa para la sociedad tratar de legitimar esa idea de que los ilegales conducen a la paz.



El auditorio, colmado de líderes públicos y empresarios de todo el continente, aplaudió al emprendedor colombiano por su reflexión .



