Confirmado: relación de Duque con los partidos políticos seguirá igual

El diálogo que el presidente Iván Duque inició este martes con los partidos políticos más afines a su gobierno no va a cambiar el tipo de relación que él instauró con esas organizaciones y el Congreso desde el comienzo de su gestión.



Eso quedó muy claro después del primer encuentro, este martes, con el Partido Conservador, en la Casa de Nariño, después del cual Duque se limitó a agradecerles a los ‘azules’ por su apoyo al Plan de Desarrollo y a sus políticas de gobierno y a manifestar su apoyo a los proyectos de esa colectividad.

Por lo menos en la declaración conjunta que dieron el mandatario y el presidente de esa colectividad, Hernán Andrade, no se habló ni de participación en el gabinete ni de cuotas burocráticas, como muchos esperaban.



“La intención es trabajar con el Partido Conservador, como partido de gobierno, para que en esa agenda que le ha presentado al país hagamos una priorización y un trabajo mancomunado”, aseguró Duque refiriéndose a la agenda de proyectos que esa colectividad presentó a consideración del Congreso.



“Quedamos de instalar una mesa técnica para analizar los 108 proyectos que tiene la iniciativa parlamentaria conservadora”, confirmó el jefe del conservatismo, Hernán Andrade.

El presidente Duque fue elegido con la promesa de que no entraría en transacciones con los partidos políticos para distribuir cuotas burocráticas y no se va a mover de ahí.



Cuando la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo a finales del año pasado que el presidente invitaría a los partidos a una cumbre con el fin de buscar “otro momento político” muchos pensaron que eso implicaría darles representación a los partidos en el Consejo de Ministros.



El anuncio de la funcionaria se hizo a la luz del balance del primer periodo legislativo, en el que los resultados para el Gobierno no fueron favorables.



En el primer tiempo del Congreso con Duque se hundieron los cambios a la justicia y la reforma tributaria sufrió unos recortes inesperados por el Gobierno.

Tampoco fue aprobado en su totalidad ningún proyecto de ley ni reforma constitucional para luchar contra la corrupción, como fue la intención del jefe de Estado cuando los radicó, personalmente, ante el Legislativo.



Aunque el balance legislativo no fue extraordinario para el Gobierno, sí pudo sortear las amenazas de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en Cámara y Senado.



Esto significa que aunque el Gobierno no tuvo el control del Capitolio, Duque y su

equipo no tuvieron que sufrir un control político implacable.

¿Expectativa de participación?

EL TIEMPO supo que previa a la reunión de este martes, la bancada del Partido Conservador tuvo otra, en la noche del lunes.



A ese encuentro, de manera sorpresiva, se hizo presente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Según pudo establecer este diario, varios senadores y representantes a la Cámara le transmitieron a la funcionaria sus quejas e inquietudes, muchas de las cuales fueron la desatención del Gobierno a los proyectos de ley del partido.



Adicionalmente, algunos congresistas plantearon el tema de la participación de los partidos políticos en el Gobierno y su inquietud porque la mayoría de los cargos fuera solamente para el Centro Democrático, el partido del presidente Duque.

Luego de esa reunión, y así quedó claro en el encuentro de este martes con el mandatario, se acordó que la Ministra del Interior será la interlocutora entre el Partido Conservador y el Gobierno y que coordinará la mesa técnica a la que se refirió Hernán Andrade, jefe de la colectividad.



Para algunos observadores, esto podría significar que sectores del conservatismo mantendrían una expectativa de participación en el Gobierno, una puerta que, al menos por el momento, el Presidente no parece dispuesto a abrir.



