Colombia rechaza versión de Maduro sobre complot para derrocarlo

El presidente Iván Duque rechazó la afirmación que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre una supuesta intención de Colombia, en compañía de Estados Unidos y Brasil, de derrocarlo e incluso asesinarlo.

Según el mandatario colombiano, en ningún momento su gobierno ha contemplado la posibilidad de hacer un “acto de actitud belicista con ningún país de la región”.



Agregó que Colombia es un país “respetuoso” del derecho internacional, por lo que “no vamos permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones, esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos generando grandes flujos migratorios son los que deben responder ante la justicia internacional”.

El Ministerio de Relaciones exteriores también se pronunció al respecto y rechazó “categóricamente” la afirmación que hizo Maduro.



“Nos ha llegado buena información (...), John Bolton (asesor de seguridad nacional estadounidense) desesperado asignando misiones para provocaciones militares en la frontera", aseguró Maduro este miércoles.



Estados Unidos, Brasil y Colombia, dijo Maduro, están aliados para “llenar de violencia a Venezuela y buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio”.

Ante esto la Cancillería colombiana a través de un comunicado, calificó esas afirmaciones como “desobligantes, irrespetuosas y calumniosas”. Además, las tildó de “imaginarias”.



“Colombia es un país absolutamente respetuoso de las normas del derecho internacional y de los principios y costumbres que rigen las relaciones internacionales. De igual forma, exige de Nicolás Maduro respeto al señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como el más alto representante del pueblo y del gobierno de Colombia”, se lee en el documento.



Además, reiteró que país seguirá buscando el fin de la crisis venezolana a través de mecanismos políticos y diplomáticos en compañía de la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos. Según el comunicado, lo que se busca es “la restitución del sistema democrático en Venezuela. La grandeza del pueblo de Venezuela lo merece”.

Duque aseguró que Colombia “jamás” ha agredido a otro país en el escenario internacional y no permitirá que agradan al Estado “verbal o de ninguna manera y que no se acuda a ese tipo de prácticas que no son sino cortinas de humo”.



Añadió que la “dictadura” debería ser “consciente que a partir del 10 de enero muchos países del continente se van a unir en contra de sus prácticas totalmente deleznables”.



