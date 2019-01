'Nunca se ha pensado en un cierre de la frontera': Christian Krüger

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, aseguró que la cifra de venezolanos que llegan mensualmente al país pasó de 10.000 en promedio en 2017 a casi 90.000 en el último mes.

En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario afirmó que se ha detectado la llamada "migración pendular", la cual consiste en que los habitantes del vecino país viven en él, pero se trasladan a Colombia para trabajar.



¿Posesionado Maduro es posible que aumente el número de migrantes?



Las cifras vienen incrementándose cada día. Hoy tenemos más de 1’100.000 venezolanos que han llegado a nuestro territorio, que es la migración destino. También tenemos otro tipo de migración, como la de retorno, que son aquellos colombianos que hoy están regresando, y no solamente ellos, sino también sus hijos, que están llegando por primera vez a nuestro país y que tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Estamos hablando de casi 400.000. Se ve un descontento.



¿Hay alguna proyección en cuanto a números?



Estamos viendo que tener proyecciones exactas en ese sentido es muy complejo. Lo que sí puedo decir es que en el último mes hemos tenido un incremento de la migración casi en 90.000 personas en un solo mes, 90.000 personas de destino, las que se quieren quedar en nuestro territorio, y un número similar podemos decir que está haciendo migración de tránsito.

¿Qué significa esa cifra?



Hablar de 90.000 por mes es mucho, pero la gran diferencia es que no es un número exacto, sino que mes a mes viene incrementándose.

En el 2017 hablábamos de 10.000; pasamos a 30.000, y ya estamos de 90.000 en promedio mensual

En el 2017 hablábamos de 10.000; pasamos a 30.000, y ya estamos de 90.000 en promedio mensual.



¿Colombia se está preparando por si la situación empeora?



Tenemos equipos en cada uno de los siete puntos de frontera. Por ahora registramos total normalidad, no se ha presentado ninguna novedad sobre el particular. No obstante, estamos preparados, no solamente Migración Colombia, sino más de 10 entidades que trabajamos día a día haciendo un ejercicio de control, de verificación, de monitoreo para estar preparados.



¿La elección de Maduro en mayo alteró el número de migrantes?



No es que se note en un solo día que llegue masivamente la migración. Se empieza a generar día tras día un incremento leve. Lo que estamos viendo en este momento, como incremento más relevante, es la migración pendular, que significa que muchos se están concentrando en el lado venezolano de la frontera, porque en ese lado les alcanza, de alguna manera, los pocos recursos que tienen para alquilar una habitación, pero para la consecución de recursos vienen a nuestro país, trabajan unos días y se regresan. Aquí tampoco es que estén viviendo un paraíso.

Desafortunadamente muchas personas los están explotando laboralmente, no les pagan lo que es, los ponen a trabajar más allá de lo debido y eso no es lo que corresponde

Desafortunadamente muchas personas los están explotando laboralmente, no les pagan lo que es, los ponen a trabajar más allá de lo debido y eso no es lo que corresponde. Ellos también están viviendo aquí una situación compleja en ese sentido y por eso están optando, en muchos casos, por estar saliendo y entrando a nuestro país.



Colombia también es un país de tránsito, ¿cómo han sido los convenios con los otros países de la región para facilitar ese paso?



Hay que resaltar que la posición que ha tomado el Gobierno Nacional es de flexibilización migratoria frente al pueblo venezolano. Es preferible tener toda esta población identificada que sin identificar. El hecho de imponer barreras o sanciones de tipo migratorio no van a parar ese proceso.



Cuando hablamos de migración de este tipo, por necesidad, encontramos que esto no lo va a frenar la solicitud de una visa, ni impedir el ingreso, por el contrario, lo único que genera es mayor irregularidad, mayor ilegalidad, porque las mismas personas van a estar pero sin identificar. Pero también de mano dura para aquellos hermanos venezolanos que no vengan con buenas intenciones a nuestro país, que vengan a alterar el orden público, la seguridad, que vengan a delinquir.



¿En algún momento se ha contemplado un cierre de frontera?



Nunca se ha pensado en un cierre de la frontera por parte de Colombia y nunca se ha cerrado. Quien está sufriendo toda esta situación no son los altos funcionarios del gobierno de Venezuela, es el pueblo venezolano. Cerrar la frontera sería de alguna manera dificultar el ingreso a nuestro territorio. Con firmar un papel no se van a cerrar 2.200 kilómetros de frontera selvática, lo que se va a generar es mayor irregularidad y se incentivaría el uso de las trochas.



