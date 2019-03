‘Tengo un recorrido público transparente y abierto’: Claudia Ortiz

Desde antes de asumir el cargo como directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Claudia Ortiz ha estado rodeada por la polémica. Inicialmente, su designación como directora de la Unidad Nacional de Protección se frustró por unos trinos en los que hacía duros cuestionamientos a la oposición.

Luego se cuestionó el hecho de que hubiera sido nombrada en la ADR, pues varios sectores aseguraron que no cumplía los requisitos. Y, ahora, la Procuraduría acaba de suspenderla tres meses por supuesta participación en política.



¿Por qué está envuelta en tantas dificultades?

​

Pues, esas dificultades no sé por qué se presentan. Yo tengo un recorrido en el sector público y privado absolutamente transparente y abierto. Es un libro para todo aquel que ha querido leerlo, revisarlo y buscarlo. En los últimos días, ¿qué se ha presentado? Pues que, dentro de sus funciones rigurosas, legales y constitucionales, la Procuraduría ha recibido una información que la llevó a decir: ‘Esperemos un minuto mientras analizamos y se inicia la investigación, y mientras tanto establezcamos una suspensión preventiva del cargo’. Respeto plenamente esa función de la Procuraduría, pero, sin duda alguna, con todas las pruebas y los aportes en videos que he hecho podré darle la claridad y la tranquilidad a la Procuraduría de que nunca he utilizado el cargo en la ADR para hacer política.



¿Ya presentó descargos?

​

Los presenté el miércoles.



¿Y que argumentó?

​

Dentro de este proceso de investigación disciplinaria debo acogerme a la reserva. ¿Qué presenté? Estamos hablando de que la alcaldesa de Sativanorte, en Boyacá, mi departamento, estuvo en la agencia en Bogotá y me invitó para que la acompañara, desde el orden institucional, a organizar con la comunidad la presentación y socialización de un proyecto lechero. Yo fui invitada. Llego al evento, y hay alcaldes, concejales, líderes de diferentes municipios, directores de asociaciones, y todos interesados no solo en la oferta institucional que hace la agencia, sino también en otras entidades del orden nacional que enviaron sus delegados, como el ICA o el Sena.

Pero ¿qué ocurrió? Que hay un diputado que está presente, y la alcaldesa, en un momento de la reunión, le da la palabra y es lo que genera es que la Procuraduría tome alguna prevención y diga ‘espérese mientras definimos esto’. Las pruebas mías son todas las grabaciones en las que queda claro que mi presentación fue del orden institucional, que yo nunca nunca ofrecí dádivas, que nunca utilicé el cargo o la entidad para promover a un tercero.

Respeto plenamente esa función de la Procuraduría, pero, con todas las pruebas y los videos que he hecho podré darle la claridad, de que nunca he utilizado el cargo en la ADR para hacer política FACEBOOK

TWITTER

¿Usted puede demostrar que no fue la que invitó al diputado?

​

Yo tengo la invitación que me cursó la alcaldesa.



¿Sabía que ese candidato iba a estar en la reunión?

​

Yo llegué invitada, y la invitación mencionaba era el orden del día, no quiénes iban a estar. Cuando llegué, ni siquiera me crucé con el diputado.



Si en los videos no hay evidencias en su contra, ¿por qué la suspende la Procuraduría?

​

No sabría decirle. Hay un video, que fue el que circuló por redes, en el que, al parecer, yo le contesto algo que pregunta el diputado, pero realmente nada más conozco yo.



¿Usted estaba dándole participación a un aspirante a la gobernación?

​

El diputado, sea Guillermo Sánchez o cualquier otro, está en uso de una credencial. Si lo invitó la alcaldesa o no, eso es algo que solo lo sabe la alcaldesa, que fue la que organizó el evento. Pero también hay que dejar en claro que esa era una reunión pública a la que pudo haber llegado cualquiera, con invitación o sin invitación, así como llegaron concejales.

¿Pero usted es amiga de ese diputado?

​

Yo soy amiga de muchas personas, cercana de otras muchas, y por supuesto que soy cercana al diputado Guillermo Sánchez, y no es el primer evento en el que hemos coincidido.



Pero genera inquietud que él es uno de los aspirantes del Centro Democrático a la gobernación y es de su partido...

​

Las inquietudes se generarían si, efectivamente, esta persona tuviera ya un aval. Pero resulta que él es hoy diputado y tiene credencial para recorrer su departamento. Ahora, y según certificaciones que ha expedido el Consejo Nacional Electoral, no se han abierto ni siquiera fechas para inscribir candidatos. Además, yo no entrego avales, yo no participo en decisiones del partido.



¿Y desde el Gobierno Nacional la siguen apoyando?

​

Con el respaldo del presidente Iván Duque, solo agradecimiento por confiar en mi honestidad y mi capacidad. Sin duda alguna es un tema que hay que retribuirlo con la misma vocación y con el mismo énfasis con el que él se ha pronunciado.



Ante esta investigación de la Procuraduría, ¿qué le ha pedido él?

​

Él me ha pedido rigor, mucho rigor en esta defensa, cumplimiento, la verdad como bandera y respeto por los canales de la Procuraduría. Y no puedo hacer nada diferente, porque así me porto yo en todos los escenarios de mi vida. Sigo, como siempre, a disposición del Presidente de la República.



POLÍTICA