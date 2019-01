‘Hay un proceso irreversible hacia la democracia venezolana’

El canciller Carlos Holmes Trujillo habló con EL TIEMPO sobre la situación de Venezuela y la ofensiva diplomática que inició el Gobierno Nacional en contra del Eln.

Trujillo dijo que reconocer a Guaidó significa respaldar las medidas que tome dentro de las competencias que tiene con base en la Constitución y aseguró que el Gobierno colombiano apoya el itinerario de fin de la usurpación, transición y convocatoria a elecciones, que ha definido el presidente encargado.



También aseguró que rechaza el procedimiento de diálogos “que ya fracasaron porque fueron y serían utilizados por el dictador para ganar tiempo y pretender perpetuarse”. Para él, lo que está en marcha es un proceso irreversible hacia la recuperación de la democracia y la libertad en el hermano país.



Sobre el Eln, dijo que los protocolos con ese grupo no comprometen al gobierno del presidente Duque, porque él no lo firmó y jamás puso en marcha negociaciones de paz con esa guerrilla.



¿La decisión del Gobierno de no acatar los protocolos para la negociación con el Eln, qué tanto le cierra las puertas a Colombia a futuro para buscar la paz con la guerrilla?



No cierra ninguna puerta porque el presidente Duque no firmó acuerdo o protocolo alguno con el Eln. Lo que dijo fue, después de encontrar que durante las conversaciones del gobierno anterior con ese grupo terrorista se produjeron 400 atentados y el asesinato de más de 100 compatriotas, estudiaría la posibilidad de poner en marcha un proceso si y solo si se liberaba a todos los secuestrados y se ponía fin a la violencia. La respuesta que recibió fue un atentado terrorista que dio lugar a la muerte de más de 20 colombianos y extranjeros y 70 personas heridas.



¿Esto no es darle un portazo a la comunidad internacional?



De ninguna manera. Un protocolo secreto firmado por el gobierno Santos que no compromete al gobierno del presidente Duque, quien jamás puso en marcha negociaciones de paz con el Eln, no es una puerta hacia la impunidad de terroristas, ni prevalece sobre el derecho internacional, la resolución 1373 de la ONU y el derecho penal interno.



¿Qué tanto puede lastimar a Colombia desconocer unos compromisos del Estado colombiano, como dicen algunos sectores?



El presidente Duque no está desconociendo nada porque nunca acordó nada con el Eln, no suscribió ningún protocolo ni adquirió compromisos con esa organización. Lo que está haciendo es cumplir con el deber nacional e internacional de combatir el terrorismo y conseguir que los autores del atroz atentado respondan ante la justicia.



¿Cómo interpreta Colombia que varias voces en la ONU hayan insistido en una salida negociada con los grupos armados ilegales?



El Consejo de Seguridad de la ONU lo que hizo fue, con base en el contenido y las obligaciones que se derivan de la resolución 1373, condenar el acto terrorista e instar a los países a cooperar en la lucha contra el terrorismo y a respaldar los esfuerzos para que los responsables de hecho tan atroz respondan ante la justicia.

¿Quién o qué instancia terminará decidiendo sobre qué va a pasar con las guerrilleros que están en Cuba?



Colombia y Cuba son países comprometidos en la lucha contra el terrorismo, de conformidad con las obligaciones adquiridas, entre otros instrumentos y resoluciones, a raíz de la aprobación de la resolución 1373. Por eso, la insistencia respetuosa a Cuba de que capture a los miembros del Eln que están en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades.



¿Los negociadores del Eln pueden salir de Cuba?



Los negociadores del Eln deben ser capturados en Cuba y puestos a disposición de las autoridades para que respondan por el atentado terrorista cuya autoría reconoció la organización a la que pertenecen.



Si los jefes del Eln, después de salir de Cuba ingresan a territorio venezolano, ¿cómo actuará Colombia?



Colombia actúa y seguirá actuando conforme a las obligaciones que tiene en materia de lucha contra el terrorismo. Ese sí es un compromiso internacional, además de nacional, ineludible.



En la región, Colombia lidera la lucha política para terminar con el régimen de Maduro. ¿No teme que esto pueda generarle represalias del propio Maduro al país?



Colombia está cumpliendo con las obligaciones que tiene como miembro de la OEA y firmante de la Carta Democrática Interamericana. Lo hace sin ánimo belicista, en compañía de muchos países integrantes del Grupo de Lima y de otras naciones democráticas. El objetivo final de toda la acción diplomática y política que se está desplegando es lograr que el pueblo venezolano pueda decidir libremente el gobierno que desee tener.



¿Qué reacción espera el Gobierno colombiano por parte de Maduro tras el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado?



Lo importante es el respaldo de la comunidad democrática internacional a Juan Guaidó en su propósito de poner fin a la usurpación, presidir la transición y convocar elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías. Maduro es un dictador de salida.



¿Hasta dónde espera Colombia que llegue la ofensiva internacional que está reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela?



Colombia seguirá haciendo todos los esfuerzos políticos y diplomáticos posibles hasta conseguir que siga creciendo el apoyo al nuevo Gobierno presidido por Juan Guaidó y se convoque a elecciones libres y transparentes en las que el pueblo de Venezuela diga cuál Gobierno quiere tener.



¿Cuál es el siguiente paso para que el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente sea total?



Seguir ayudando para que el apoyo de la comunidad internacional crezca y continuar respaldando las medidas que adopten el presidente encargado y la Asamblea Nacional dentro del marco de las competencias que tienen conforme a la Constitución de Venezuela.

Tras el rompimiento de relaciones de Venezuela con Estados Unidos, ¿Colombia ve probable una intervención militar estadounidense?



Colombia tiene la seguridad de que las medidas políticas y diplomáticas son las que se requieren para que la democracia brille de nuevo en Venezuela.



¿Qué análisis hace de las posiciones de Rusia y China en toda esta crisis de Venezuela?



Con el mayor respeto, porque son países con los que tenemos las mejores relaciones, debo decir que están equivocados y que deben escuchar más lo que es el reclamo mayoritario de los países de nuestra región en favor del regreso de la democracia a Venezuela.



¿Reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela significa enviar embajador colombiano a Caracas para ese gobierno interino?



Reconocer a Guaidó significa respaldar las medidas que tome dentro de las competencias que tiene con base en la Constitución y dar los pasos necesarios para apoyar su itinerario de fin de la usurpación, transición y convocatoria a elecciones. Poco a poco se tomarán las decisiones que correspondan conjuntamente con el Grupo de Lima.



Si el régimen de Maduro vuelve a detener a Guaidó, ¿cómo actuarán los países que lo reconocieron como presidente encargado?



Todos los países que han reconocido a Guaidó reclaman seguridad para él, respeto a su vida e integridad, al igual que para los miembros de la Asamblea Nacional y todos los luchadores en favor de la democracia.



¿La creación de Prosur, organismo anunciado por el presidente Duque, sería el fin de Unasur?



Unasur es un cadáver insepulto, razón por la cual se necesita, tal y como lo anunció el presidente Duque cuando nos retiramos de ese organismo, la creación de un espacio institucional nuevo, ágil, flexible y orientado al desarrollo de América del Sur. Esa es la idea.



Uno de los postulados de Prosur sería fortalecer la democracia en la región, ¿Este será un nuevo escenario para meterle presión al régimen de Maduro?



Creo que la cláusula democrática debe ser una condición previa para la pertenencia a la nueva organización.



¿Colombia podría contribuir a un eventual proceso de diálogo entre Maduro y la oposición?



Colombia apoya el itinerario de fin de la usurpación, transición y convocatoria a elecciones que ha definido el presidente Guaidó y rechaza el procedimiento de diálogos que ya fracasaron porque fueron y serían utilizados por el dictador para ganar tiempo y pretender perpetuarse. Lo que está en marcha es un proceso irreversible hacia la recuperación de la democracia y la libertad en el hermano país.

Este fin de semana sesionó el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué salió en claro?



La sesión de Consejo de Seguridad de la ONU fue un gran paso adelante porque el tema de Venezuela se trató por primera vez a ese nivel y quedó claro el gran apoyo que tiene el nuevo Presidente.



¿Tras esa reunión se podría decir que aumenta el apoyo internacional para que haya elecciones en Venezuela?



No tenga duda sobre eso. Cada día que pasa es mayor el número de países que repudian el pasado dictatorial y quieren contribuir a que se hagan elecciones libres, transparentes y con todas las garantías para que los venezolanos digan cuál Gobierno desean tener.



¿Cómo va la ofensiva internacional contra el Eln?



Los procesos van avanzando. Ya hay varias órdenes de captura, circulares rojas de Interpol, y lo relativo a la solicitud de extradición también avanza con celeridad.



Usted también habló en la ONU de una corte anticorrupción...



Por instrucciones del presidente Duque anuncié, con ocasión de la agenda que cumplí en la ONU, que Colombia propondrá la creación de la corte internacional anticorrupción. Así como el mundo se puso de acuerdo en el marco de la ONU en la creación de la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad, es hora de que cree la corte internacional anticorrupción para combatir el soborno transnacional.



