Sigue tire y afloje por objeciones a la JEP, en el Senado

Este miércoles se cumplió el tercer día de tire y afloje de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin que el Senado haya logrado tomar una decisión al respecto.



Durante toda la tarde de este miércoles, en el recinto del Senado y en la presidencia de la corporación, los partidos políticos trataron de llegar a acuerdos sobre la manera de avanzar en la votación de los reparos, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos.

Las objeciones presidenciales han desatado toda una controversia jurídica y política en el Capitolio, especialmente en el Senado, donde el tema se ha tramitado de manera más extensa que en la Cámara de Representantes, la cual los rechazó el pasado 8 de abril por una abultada votación: 110 votos en contra y 44 a favor.



En el Senado, en cambio, el tema se enreda cada día más. El martes en la noche, y luego de largas horas de debates sobre impedimentos y recusaciones, se puso a consideración el informe que presentaron los senadores Alberto Castilla (Polo) e Iván Marulanda (‘verdes’), que pide negar las objeciones a la JEP.

La mesa directiva consideró que el resultado, 47 votos a favor del informe y 34 en contra, no era suficiente para archivar los reparos, ya que el número al que debían llegar era 48 apoyos.



Ante el hecho, la plenaria fue citada para este miércoles con el fin de realizar una segunda votación sobre el informe, la cual está habilitada por las normas, pero el problema fue otro: los reparos no fueron anunciados para la sesión, un paso inevitable para que sean consideradas por la plenaria. El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que fue un “error involuntario” y que en ese tipo de equivocaciones se incurría “todos los días”: “Creíamos que eso se votaría en la noche del martes y, por ello, no se anunció y no se pudo votar el miércoles. El jueves lo evaluaremos temprano y seguiremos con Plan de Desarrollo”, anunció.

Intento de acuerdo

El Senado comenzó la sesión, declaró un receso y los voceros de todos los partidos trataron de llegar a un acuerdo para resolver el tema de las objeciones.



El lío está en que los opositores a las objeciones, entre los cuales están los partidos Cambio Radical, Liberal y ‘la U’ y los movimientos de izquierda, no parecen haber conseguido el voto que les falta para rechazar la posición oficial.



En la otra orilla, los partidos que lo apoyan (Centro Democrático, Conservador y los cristianos) parecen estar aprovechando esta circunstancia para llevarlos a un acuerdo que salve, al menos, la objeción que tiene que ver con la extradición.



Aunque primero la reunión de los partidos se dio en el mismo recinto del Senado, luego se trasladaron al despacho de la presidencia de la corporación.

El expresidente Álvaro Uribe lideró la propuesta para llegar a un acuerdo y explicó las posiciones con las que llegaban a esa reunión de este miércoles. “Lo que decimos es ‘aprobemos unas objeciones, aceptamos el rechazo de las otras’, y se busca el acuerdo”.



Por varias horas, voceros de todas las fuerzas, incluido el partido político de las Farc, debatieron, analizaron caminos y le dieron vueltas al tema, pero, al final, las posiciones estaban demasiado lejanas para llegar a un entendimiento.



El senador Carlos Antonio Lozada, de Farc, resumió en un trino la postura del partido: “No aceptamos ninguna negociación que toque el Acuerdo de Paz; con la votación de ayer (miércoles) #LasObjecionesYaFueronRechazadas”, escribió en la red social.



EL TIEMPO supo que luego de que los delegados de Farc expusieron esa posición, fueron respaldados por sectores de izquierda, lo cual comenzó a alejar las posibilidades de un acuerdo político alrededor de las objeciones.



Luego de esto, la sesión se reanudó, pero, casi de manera inmediata, se levantó y se citó para este jueves a las 9:00 de la mañana, con el fin de darle una solución al lío de las objeciones, para lo cual no se descarta un nuevo intento de acuerdo.



La Federación Nacional de Departamentos invitó “a las distintas fuerzas presentes en el Congreso a que busquen caminos de entendimiento”. EL TIEMPO supo que varios gremios están preparando declaraciones de apoyo a ese posible acuerdo.

Las posiciones

Lo previsto para la plenaria de este jueves es votar una de dos opciones. Por un lado, una apelación que hay a la interpretación de Macías de que el quorum sea de 48 votos, presentada por el senador Roy Barreras, o, la segunda, votación del informe que pide rechazar las objeciones a la JEP, que sería la definitiva. “Tiene que votarse la apelación primero”, afirmó Barreras.



Macías insiste en que la mitad más uno de los senadores son 48, tomando en cuenta que son 108 curules menos los 14 impedimentos: “Nuestra posición no es ninguna distinta a la que dice el reglamento del Congreso”, dijo.



En medio del debate, se conoció una opinión del expresidente Juan Manuel Santos, quien había declinado referirse a temas políticos desde que concluyó su mandato, según la cual las “objeciones del presidente Duque fueron, por fortuna, rechazadas”.



