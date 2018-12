Vargas Ll. y Cristo: hay vicios en aprobación de ley de financiamiento

El exvicepresidente Germán Vargas y el exministro Juan Fernando Cristo, coincidieron este jueves, cada uno por su lado, en que en la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la ley de financiamiento se incurrió en vicios.

Para los dos, la Cámara terminó aprobando un texto que no conocían, que no se ha publicado en la Gaceta del Congreso, lo que es ilegal.Para Vargas Lleras, los representantes votaron sin que todavía existiera el texto definitivo del Senado.

La Plenaria de @CamaraColombia votó la #Leydefinanciamiento sin que existiera texto definitivo de lo aprobado ayer por Plenaria de @SenadoGovCo. Además, se omitió la publicación del mismo. Que irresponsabilidad. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 19 de diciembre de 2018

Me pregunto y le pregunto a la Mesa Directiva de la @CamaraColombia ¿Cuál fue el texto que votó hoy de la #LeyDeFinancamiento?. También le pregunto a la Mesa Directiva del @SenadoGovCo cuándo conoceremos el texto de lo aprobado? — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 19 de diciembre de 2018

Por su parte el exministro Cristo dijo que "se ve una cosa absurda" y es que en la plenaria de Cámara tomaron la decisión, con una proposición, de aprobar el texto del Senado que "no había sido publicado".



Para Cristo, "aprobaron una cosa que no existía, pues no había gaceta con ese texto, ni siquiera había una fotocopia". Para el exministro, con esta aprobación se incurrió "en un vicio enorme".



El proyecto de ley de financiamiento fue aprobado en último debate en la noche del martes por la plenaria del Senado y ayer hacía el medio día lo hizo la Cámara, que acogió el mismo texto que había aprobado el Senado, para evitar una conciliación.



Por su parte el presidente del Senado, Ernesto Macías, en diálogo con W Radio dijo que "todo lo que se aprobó en plenaria del Senado, se publicó inmediatamente en internet y en las Gaceta del Congreso".



Dijo que si la ley aprobada es demandada, en ese momento los secretario de Senado y Cámara aportarán los documentos requeridos y destacó que con este proyecto "hubo un trámite riguroso".



Para Macías, los anuncios de eventuales demandas al proyecto aprobado "obedecen más al deseo de que esto no funcione, de que se caiga, de que le vaya mal al Gobierno".



"Esperamos que sean los magistrados los que digan (...) que sean los jueces, los magistrados los que determinen", dijo Macías.

Opinión de exmagistrado

De acuerdo con el exmagistrado Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, la Cámara aprobó el proyecto sin conocer el articulado que había aprobado el Senado.



Según Beltrán, el articulado completo debió haberlo enviado un día antes y además estar publicado en la Gaceta del Congreso, algo que no ocurrió.



Señala además, que mientras el Senado aprobaba los artículos los enviaba a la Cámara para que los fuera analizando.



Para Beltrán, esto fue violatorio de la Constitución y todo el proyecto quedó viciado.



"Esto jamás había ocurrido en la vida del Congreso, que se intentara violar la Constitución en la forma en que acaba de hacerse. Ese vicio, a mi manera de ver, es insubsanable", dijo.



POLÍTICA