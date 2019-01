Usuarios califican como censura propuesta de regular redes sociales

El senador Antonio Zabaraín, quien esta semana propuso regular el uso de las redes sociales, a propósito de las críticas que recibe el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y “ponen en tela de juicio su honorabilidad”, recibió una lluvia de críticas por parte de los tuiteros, quienes consideraron su iniciativa como una forma de censura.

Zabaraín se hizo famoso en redes sociales luego de su intervención en el debate de control político sobre el caso Odebrecht, que se realizó en el Congreso de la República el 28 de noviembre del 2018.



El senador por Cambio Radical es recordado por hacer un recuento histórico sobre el comunismo, la supuesta relación entre Fidel Castro y Pablo Escobar, extraviar sus gafas en plena intervención e incluso afirmar: “Yo no entiendo muy bien todo lo que ha sucedido”. Incluso algunos usuarios comentaron que Zabaraín estaba bajo los efectos del alcohol.

En ese momento, las redes sociales no le perdonaron su comportamiento y de inmediato se convirtió en un ‘meme’, pero también recibió fuertes críticas por parte de otros congresistas y usuarios.



La senadora Ángela Robledo escribió en su cuenta de Twitter: "Lo de Zabaraín no debe causar risa sino rabia, indignación y reflexión, pero que eso no desvíe la atención de un debate donde se ha mostrado cómo el hombre más rico del país y otros poderosos han puesto fiscal general como escudero para la impunidad".



Esta semana, tras la propuesta de controlar las redes sociales, su nombre volvió a llamar la atención de los usuarios.



Después de que el congresista propuso controlar el uso de las redes sociales varios líderes políticos lo han criticado.

En vez de estar buscando censurar las redes sociales en Colombia 🇨🇴 le sugiero al Senador Zabaraín que más bien busquemos legislar en contra de la corrupción y la impunidad para que no nos sigan desangrando nuestro país.



¡Para eso nos eligieron! https://t.co/Y0270DU8om — César Pachón (@CesarPachonAgro) 9 de enero de 2019

El senador @SenadorZabarain sigue borracho desde el debate de control político que se le hizo al fiscal el año pasado. Ahora va contra libertad de expresión y contra el siglo XXI #FelizMiércoles https://t.co/6LfU1Soy4J — Daniel F. Alonso L (@danielfalonsol) 9 de enero de 2019

Vuelve y juega, desde el mismo partido atacan las libertades.

Ya lo intentaron con la #LeyLleras hace algunos años cuando me opuse en el @SenadoGovCo, ahora un senador de @PCambioRadical propone controlar las redes.



Los descontrola la libertad ciudadana!https://t.co/OKUYNeGeSR — Camilo Romero (@CamiloRomero) 9 de enero de 2019

Sin embargo, lo del congresista fue solo un comentario en un debate en La W, pero él nunca ha presentado en el Congreso de la República alguna iniciativa que regule las redes sociales y tampoco dijo que estaba en sus planes hacerlo.



No obstante, en el Congreso sí hay un proyecto de ley, presentado por el senador José David Name, por el partido de 'la U', que propone establecer mecanismos que permitan un mayor control sobre las publicaciones.



“Garantizar la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales y demás plataformas en la web”, dice la iniciativa legislativa de Name.



