Nuevo revés del Gobierno en el Congreso: reforma política, casi muerta

Un remate deplorable tuvo este mediodía el primer periodo legislativo del cuatrienio, cuando el Senado en pleno trataba de conciliar la reforma política, la cual quedó prácticamente hundida por falta de quórum.

El proyecto de acto legislativo que pretendía mejorar la vida política del país no pudo ser conciliado en sus versiones de Senado y Cámara, porque la oposición se retiró del recinto y dejó al Gobierno y a sus aliados fuera de lugar.



La iniciativa ya había sido golpeado en la víspera, cuando la Cámara negó el establecimiento de listas cerradas para la elección de miembros de corporaciones públicas, una medida dirigida a sanear las costumbres electorales.



Pero lo que pasó este mediodía, prácticamente deja todo el proyecto al borde de su fracaso.

La única posibilidad de recuperar la llamada reforma política es que los congresistas vengan a trabajar el próximo domingo a las 7 de la noche, cosa que no han hecho casi nunca en su historia.



Por ser un proyecto de acto legislativo, la reforma política no se puede discutir en sesiones extras y el periodo ordinario del Congreso concluye el próximo domingo a las 12 de la noche.



El fracaso de la reforma política se suma a los otros golpes que este Congreso le ha propinado al gobierno del presidente Duque, con el hundimiento de la reforma a la justicia, los duros recortes a la reforma tributaria y la lentitud en el trámite de los proyectos de lucha anticorrupción.



La situación de caos en el partido de gobierno llevó al senador uribista José Obdulio Gaviria a advertir que las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, deben examinar sus relaciones con el Congreso, como sugiriendo que algo más grave podría llegar a pasar.

Retiro opositor

La falta de quórum en el Senado se produjo por el retiro de varios senadores de la coalición lista de la decencia y los ‘verdes’, en protesta con la Mesa Directiva del Senado tras un duro choque entre el senador de izquierda Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



Luego de que el Senado aprobó los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, en la mañana de este viernes, Petro tomó la palabra y le dijo a Botero que lo recriminaba por la actitud de la Fuerza Pública contra las marchas estudiantiles.



“A nombre de mis 8 millones de electores, así no le guste a la extrema derecha, tengo que decirle -le dijo Petro a Botero- que usted debe respetar a la juventud colombiana, no agredirla”.



El Ministró le replicó al excandidato presidencial y dijo que es “inaceptable” que cada semana se traten de destruir comercios, entidades financieras y medios de comunicación “simplemente porque algunos de ellos puedan tener una posición política u otra”.



“No creo que, como hemos visto cómo fue destruido el centro histórico de Popayán (…) y el haber tomado medidas este jueves para que no lo acabaran de destruir, pueda dar origen a imputarle a uno unos hechos en los cuales lo único que se está haciendo es mantener el imperio de la ley”, dijo el Ministro.

Tras esto, algunos senadores aplaudieron las palabras del Ministro y otros opositores, como Antonio Sanguino y Aída Abella, trataron de extender el debate sobre este tema, pero el presidente del Senado, Ernesto Macías, decidió continuar con el orden del día y someter a consideración la conciliación de la reforma política.



Esa decisión produjo que varios senadores de esas bancadas (‘verdes’ y Coalición lista de la decencia) se retiraran del recinto y desarmaran el quórum, lo que provocó que la votación de la conciliación de la reforma política tuviera que aplazarse para el próximo domingo.



