Reflexiones desde la academia sobre el proyecto de ley de periodistas

La Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación, Afacom, valora la ventana de discusión que se ha abierto en el país sobre el ejercicio del periodismo, como resultado de la aprobación en primer debate del proyecto de ley 234 de 2018 que busca el reconocimiento del periodismo como profesión

Por esa razón, la Asociación ha participado activamente en el debate que se ha abierto desde el Congreso de la República, bajo el entendido de que éste abre una posibilidad para reconocer y mejorar las condiciones laborales de quienes investigan, redactan, producen y divulgan la información sobre la realidad de nuestro país, generando así opinión pública y fortaleciendo la democracia.



En ese marco, Afacom participó en la audiencia pública convocada por el Senador Richard Aguilar el pasado mes de septiembre, y en dos reuniones de trabajo posteriores. Asimismo, se sumó a los espacios de análisis generados por la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acord, y por las agremiaciones de periodistas agrupadas en Fecolper. Finalmente, convocó tres foros regionales (Barranquilla, Villavicencio y Bucaramanga) con los que se buscó articular la academia con quienes ejercen la profesión.

En desarrollo de esos escenarios de diálogo se recogieron propuestas de diferentes sectores vinculados al periodismo colombiano y se espera que el Senador ponente pueda vincularlas al segundo debate de la iniciativa.



La postura de Afacom sobre el proyecto y sus propuestas se alinean con el objetivo y los principios de la Asociación que, entre otras cosas, incluyen el velar por la dignidad del ejercicio profesional y por el cumplimiento de la responsabilidad social del periodismo, con espíritu democrático.



En este sentido, la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación está de acuerdo con el articulado que reconoce como periodistas a quienes hayan cursado y aprobado un programa de comunicación social y/o periodismo, en el país o en el exterior, al amparo del artículo 20 de la Constitución Nacional que, si bien determina la libertad de todos los ciudadanos de informar y recibir información, profesionaliza la actividad de “dar” al cualificar el derecho con las voces: “veraz e imparcial”; y del artículo 73, que, al demandar protección para garantizar la libertad e independencia del periodismo, señaló que esta es definitivamente una actividad profesional.

En este punto, la posición de la Asociación es clara: No consideramos que el carácter profesional del periodismo y por lo tanto la exigencia de la formación universitaria específica riña de manera alguna con los derechos relacionados con la libertad de expresión y de información.



Al respecto, Afacom reconoce el aporte de los periodistas empíricos a la historia de esta profesión en Colombia y en concordancia propone un sistema diferenciado de validación que, en primer lugar, reconozca la experiencia de los periodistas de mayor trayectoria y, en segundo término, propicie escenarios de profesionalización para los que tienen menos.



Consideramos que, bajo las condiciones actuales de digitalización de la sociedad -junto con sus innumerables ventajas y oportunidades- también se presentan riesgos relacionados con la manipulación de los ciudadanos a través de noticias falsas o tendenciosas, y que una forma de atender este problema es a través de la formación universitaria específica y del fomento de valores éticos en el ejercicio de la comunicación púbica.



Sobre el texto del proyecto, en coherencia con lo anterior, la Asociación también está de acuerdo con la creación de un Consejo Profesional, con el propósito de reconocer el carácter profesional a los periodistas en ejercicio, velar por el desarrollo de altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión y promover mejoras en las condiciones laborales de los periodistas. Sin embargo, advertimos que el principio siempre deberá ser la autorregulación, con lo cual no vemos procedente la participación de ningún organismo ni representante de un gobierno en dicho Consejo.



Asimismo, Afacom considera que el proyecto de ley sólo debe hacer referencia al periodismo y no a la comunicación social, porque no puede reglamentar de la misma forma lógicas profesionales distintas que demandarían regulaciones legales diferentes. La comunicación social es una praxis social, un campo de reflexión y una profesión de profesiones. En este sentido, el periodismo hace parte de la comunicación social y no es equiparable a ella.



Si en algún momento el Congreso de la República o el Gobierno quisieran trabajar en la ampliación del proyecto o en la generación de uno nuevo, que incluya a las demás profesiones de la comunicación, Afacom estará dispuesto a contribuir en la reflexión, el análisis y la generación de propuestas concretas.



Manuel Ignacio González Bernal

Vicepresidente de AFACOM

Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana