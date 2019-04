Así reaccionó el Congreso ante revocatoria de visa de representante

Toda una polémica desató en los sectores políticos la revelación del representante a la Cámara de ‘la U’ John Jairo Cárdenas, de que le quitaron la visa a Estados Unidos, luego de que, según dijo, él contó a los medios de comunicación lo qué sucedió en el desayuno que sostuvieron él y otros congresistas con el embajador Kevin Whitaker, en la que se tocó el tema de las objeciones a la JEP.

Según Cárdenas, quien hizo parte de la comisión accidental de la Cámara que recomendó a la plenaria rechazar las objeciones JEP, el diplomático les dijo que al rechazar las objeciones se estaría poniendo en riesgo la cooperación de Estados Unidos con Colombia e incluso se habló de cancelar las visas de los representantes. No obstante, Whitaker pidió confidencialidad de la reunión.

“Hay que reconocer que esto es extravagante, que es una intervención completamente indebida (…) Lo que el señor embajador nos estaba pidiendo era una locura. Él nos estaba pidiendo que actuáramos en contra de las sentencias de la Corte Constitucional”, le dijo Cárdenas a EL TIEMPO.Las reacciones no tardaron en aparecer. Los primeros en salirle al paso a estas declaraciones fueron los congresistas de la oposición, quienes calificaron lo sucedido como una “represalia”.

Toda mi solidaridad con nuestro colega, el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas. Indignante la represalia del embajador de EEUU en su contra. Continúa la acción desde distintas instancias contra los defensores de la paz. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 17 de abril de 2019

En el mismo sentido de se pronunció la representante Juanita Goebertus, quien se mostró preocupada por la forma en que esto podría afectar la decisión que el Senado tomará próximamente sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



“No podemos permitir que la decisión de revocar una visa sea usada para asustar a los senadores de los partidos que ya decidieron en bancada rechazar las objeciones”, expresó Goebertus.



Para el senador liberal Guillermo García Realpe, “es absolutamente grave la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia” así como “empezar a presionar la votación en la Cámara de Representantes”.



Para el congresista es “muy grave la retaliación” de quitarle la visa a un congresista. “Rechazamos ese descarado instrumento de retirarle la visa”, dijo.



“Es un mensaje para el Senado, entonces los congresistas le vamos a preguntar al gobierno si está de acuerdo con esa presión o no. El Gobierno debe pronunciarse, porque nos sentimos presionados”, agregó.

En contra posición, el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, aseguró que no conoce los motivos por los cuales el gobierno de EE. UU, le quitó la visa al representante. “Lo cierto es que cada país es autónomo y estas son decisiones discrecionales sobre la visa de ciudadanos extranjeros”, dijo.



“No creo que sea una presión al Senado porque el asunto de la visa como es una circunstancia muy particular y muy puntual de cada personas frente a los gobiernos extranjeros, en esta caso frente a Estados Unidos, entonces cada caso las embajadas lo miran individualmente. No creo que haya motivo para preocuparse por este asunto”, dijo Macías.



Esa apreciación la comparte el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien dijo que no han sentido presiones.



“La comunidad internacional tiene el derecho a expresar sus posturas sobre el proceso de paz, pero eso no afecta de ninguna manera las decisiones del Congreso en su autonomía. No hemos sentido presiones en el Senado ni del Gobierno ni de ninguna otra instancia”, expresó Aguilar.



