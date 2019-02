¿Qué van a hacer en la frontera unos congresistas el 23 de febrero?

La crisis humanitaria de los venezolanos está impactando incluso al Congreso, donde varios de sus miembros anunciaron que tienen previsto acompañar la entrega de ayuda a los habitantes de ese país, en la frontera, el próximo 23 de febrero.

Ese día, según el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, comenzará el ingreso de la ayuda humanitaria al vecino país la cual ha sido enviada por diferentes países.



“Tendremos que ir en caravanas, en protesta, en movilización, en acompañamiento”, afirmó Guaidó hace unos días al hacer al anuncio.



Ante el hecho, el senador por el Centro Democrático Fernando Araújo le propuso a varios de sus colegas que acompañen esa operación, en la misma zona de frontera, para lograr que la ayuda humanitaria ingrese al vecino país y llegue a quienes más la necesitan.



“Me he postulado como voluntario para acompañar este proceso. Se necesitan más voluntarios. Hemos invitado a diferentes congresistas y a los colombianos y cucuteños que puedan, el 23 de febrero, ayudar a los hermanos venezolanos a que reciban esta ayuda humanitaria. Los esperamos”, pidió Araújo.

Convoco a todos los colombianos a que este 23 de febrero nos acompañen como voluntarios en Cúcuta para apoyar en el ingreso de la ayuda humanitaria para nuestros hermanos de Venezuela ¡Todos con Venezuela! pic.twitter.com/8fyWrJlD0i — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 13 de febrero de 2019

De inmediato, varios legisladores, especialmente de su propia colectividad, se sumaron al llamado.



No es extraño que el uribismo lidere estas acciones debido a que desde hace tiempo asumió una postura contraria al chavismo que ha gobernado a Venezuela en los últimos años y, en particular, contra el régimen de Nicolás Maduro y sus efectos en el pueblo.



Desde ese partido, la senadora Ruby Chagui, aseguró que lo que harán es “acompañar la entrega” de esta ayuda humanitaria y “mostrar el reconocimiento al gobierno interino de Venezuela”.



“No es solamente el Centro Democrático, la invitación ha sido generalizada a todos los partidos para acompañar la iniciativa del senador Araujo como un tema humanitario, porque siempre, desde la cabeza de nuestro presidente, hemos rechazado la dictadura y encaminado esfuerzos para que retorne la democracia a Venezuela”, afirmó la congresista.



El senador por Cambio Radical Richard Aguilar dijo que es “optimista” en que antes del 23 de febrero “se logre un acuerdo interno en Venezuela para que se ingrese la ayuda” y no tener que “forzar” su entrada, porque sería “catastrófico para el pueblo Venezolano”.

“Estamos mirando otras opciones en caso de que el régimen de Maduro no ceda en el bloqueo y son unos corredores en otros puntos de la frontera por las cuales se pueda ingresar la ayuda humanitaria sin tener que irrumpir en el puente”, afirmó Aguilar.



El senador John Milton Rodríguez, del movimiento Colombia Justa Libres, aseguró que acompañará la entrega de la ayuda humanitaria en Venezuela “con ningún interés más que el de ayudar a solventar la crisis del vecino país”.



Rodríguez, al igual que sus colegas, negó que la presencia de congresistas en la frontera con Venezuela el próximo 23 de febrero tenga un interés político y varios de ellos calificaron como “mezquino” el pensar que así será.



“Colombia es un país que constantemente está en campaña política. Próximamente se llevarán a cabo las elecciones regionales y se nos sale de las manos que este hecho coincida con la situación que está pasando Venezuela. Debemos alejarnos de politizar estas acciones, porque en esta ocasión todos los partidos, independiente de su ideología, nos unimos con la voluntad de ayudar a los ciudadanos Venezolanos que pasan necesidades”, dijo Rodríguez.



A su turno, Aguilar afirmó que este es un acompañamiento “sin interés de nada más que ayudar a la crisis que se está viviendo. Además, cabe resaltar que si cae el régimen es una oportunidad para el país, ya que recuperaríamos un mercado de más de 7 mil millones de dólares”.



“No puede interpretarse como una vitrina política y menos para época de elecciones regionales, porque esa idea siempre ha estado en los pilares de nuestro partido”, afirmó Chagui.

Por lo pronto no se conocen detalles del desplazamiento de los congresistas a la frontera para acompañar la operación, en la cual también han anunciado su intención de estar Paola Holguín, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Honorio Henríquez, Yenica Acosta, John Harold Suárez, Gabriel Santos, José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, Juan Espinel, Óscar Villamizar y Enrique Cabrales, del Centro Democrático.



Igualmente, Eduardo Pulgar, de ‘la U’, Emilio Pacheco, de Colombia Justa Libres, y Jonatan Tamayo, del Mais.



