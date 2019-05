¿En qué quedaron leyes anticorrupción en el Congreso?

Más de ocho meses después de votarse la consulta anticorrupción, que atrajo el apoyo de más de 11 millones de ciudadanos, la mayoría de los proyectos de ley contra este flagelo agonizan en el Congreso.

El pasado 18 de septiembre, luego de esa votación, el propio presidente Iván Duque acompañó la presentación de un paquete de proyectos de ley y de reforma constitucional que buscaban atacar esta problemática y que fueron el resultado de reuniones de delegados de varios partidos políticos impulsadas por el Ejecutivo.



Sin embargo, la falta de una coalición de partidos de gobierno sólida en el Capitolio y las dudas de algunos sectores sobre los beneficios reales de estas iniciativas, entre otras razones, han hecho que su trámite haya sido lento.

Este martes avanzó en Senado, en segundo de cuatro debates, una que implementa los llamados pliegos tipo para la contratación en los departamentos y se esperaba que esta semana la plenaria del Senado le diera último debate al proyecto que obliga a los servidores públicos a revelar sus declaraciones de bienes y rentas y los conflictos de interés que tengan cuando asuman un cargo en el Estado y otra que venía impulsando la Fiscalía General de la Nación a la que se le adicionaron algunos puntos de la consulta anticorrupción, de agosto.



De acuerdo con la representante a la Cámara por Alianza Verde Juanita Goebertus, unas de las impulsoras de estos proyectos en esa corporación, “de los siete mandatos” de la votación de agosto “tan solo dos tienen algún chance de avanzar y salir esta legislatura. Los otros cinco, en tres casos están muertos y en otros tienen alguna oportunidad, pero es muy poca”.



Además de la obligación a los servidores públicos de presentar sus declaraciones de bienes y rentas y sus conflictos de interés, proyecto que podría ser aprobado por el Senado esta semana, hay otros proyectos contra este flagelo que no han tenido el éxito esperado.



Entre ellos el que obliga a los elegidos a corporaciones públicas a realizar una rendición de cuentas ante sus electores y otro que busca que ninguno de ellos esté por más de tres periodos en esos escaños.



Igualmente, está la reforma política, fruto también de este grupo de iniciativas, la cual está prácticamente hundida en el Congreso ya que, por tratarse de una enmienda a la Constitución, debe superar cuatro debates adicionales de aquí al próximo 20 de junio y, hasta ayer, no se le había dado el primero.



Esta iniciativa busca que las listas a corporaciones públicas como el Congreso, los concejos y las asambleas departamentales sean cerradas y no abiertas, como son la mayoría hoy día.



Esto haría que las campañas fueran más baratas y no se diera pie para que se cometan actos de corrupción en ellas como, por ejemplo, el ingreso de dineros ilícitos en esas empresas electorales, algunas de las cuales pueden llegar a los 10.000 millones de pesos.

Pero tal vez el proyecto anticorrupción más recordado es el que reducía y congelaba el salario de los congresistas y otros servidores públicos, que se archivó en medio de una escandalosa sesión en la Comisión Primera de la Cámara en la que casi todos sus 37 integrantes pidieron marginarse de la votación.



Sobre esa iniciativa, el senador por ‘la U’ Berner Zambrano afirmó que aunque la mayoría de los partidos políticos apoyan estas iniciativas, “no se trata de pupitrearlas, sino de hacerles los ajustes que se requieran” y absolver las “dudas” que hay en algunos puntos.



