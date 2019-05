¿Por qué Mockus va a asistir este jueves a votar las objeciones?

El exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, a quien hace tres semanas el Consejo de Estado le declaró nula su elección como senador, podría ser el voto definitivo que les faltaba a los defensores del acuerdo de la Habana en el Senado para hundir definitivamente las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

Mockus, quien se ha abstenido de asistir al Legislativo por cuenta de tal determinación judicial, confirmó que este mismo jueves regresará al Congreso y retomará sus labores pues, según dijo, la sentencia que lo despojó de su cargo aún no está ejecutoriada.



“El martes no asistí a la plenaria por señales equívocas recibidas de parte de la Secretaría General del Senado. Cumpliré con mis deberes de congresista hasta que los límites legales me lo ordenen”, dijo Mockus a través de su cuenta de Twitter.



En la noche de este martes, las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz quedaron enredadas por un voto. La votación final arrojó 47 votos a favor y 34 en contra, por lo que la mesa directiva de esa corporación consideró que no era suficiente para hundir los reparos, pues la mayoría requerida era 48 apoyos.

En ese momento, muchos especularon que el voto que faltaba era el de Mockus y varios senadores del bloque defensor de lo pactado en la Habana preguntaron si la sanción contra el exalcalde estaba en firme o si podría acudir y votar.



“Nosotros le preguntamos a la mesa directiva (del Senado) si había llegado alguna comunicación del Consejo de Estado en referencia a la curul del profesor Antanas Mockus y se nos dijo que sí (...) Pero en realidad ese documento no ha llegado y aquí se están haciendo marrullas para enredar la JEP”, señaló la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien fue fórmula de Mockus en Bogotá en las pasadas elecciones.



Los argumentos de la defensa del exalcalde de la capital para decir que la sentencia aún “no está ejecutoriada” se basan en un pronunciamiento del propio Consejo de Estado del pasado 23 de abril.

Ese día el alto tribunal admitió para su estudio una tutela que Mockus presentó para defender su curul, pero no otorgó las medidas cautelares que pedía la defensa, pues para el momento que se presentó la tutela todavía no había entrado en rigor la decisión de sacar a Mockus del Congreso, lo que significa que “los efectos de la sentencia que se buscan suspender aún no se han producido, razón por la cual la medida cautelar deprecada resulta improcedente”.



Es decir, la solicitud de medida cautelar fue considerada improcedente teniendo en cuenta que la providencia controvertida (la sentencia que anuló su elección) no está ejecutoriada.



Mientras Alianza Verde y otros sectores defienden la validez de ese voto, otros sectores insisten que el exalcalde no estaría habilitado para votar, pues el fallo del Consejo de Estado es de única instancia, a pesar de que en días pasados fuera admitida la tutela –interpuesta por el abogado Humberto de la Calle– con la que Mockus busca tumbar esa decisión.

Lo previsto para la plenaria de este jueves es votar una de dos opciones. Por un lado, una apelación que hay a la interpretación del presidente del Senado, Ernesto Macías, de que el quórum sea de 48 votos, presentada por el senador Roy Barreras, quien considera que los votos mínimos eran 47 y que en consecuencia las objeciones ya están hundidas.



Pero la otra opción es que se realice la segunda votación del informe que pide rechazar las objeciones a la JEP, que sería la definitiva. En este escenario el apoyo de Mockus será clave, pues de mantenerse las mismas mayorías, el del exalcalde sería el voto clave para hundir de manera definitiva las objeciones.



