Delitos sexuales contra menores: el nuevo round en el Congreso

Los ánimos en el Congreso tras la dilatada discusión de las objeciones a la ley de la JEP definitivamente quedaron caldeados. Esta vez el rifirrafe entre los sectores políticos se trasladó a la Comisión Primera del Senado, donde se discutió este lunes la reforma que busca que quienes hayan cometidos delitos sexuales contra los menores no puedan gozar de indulto ni amnistía.

Si bien la iniciativa fue aprobada en su primer debate – y se hizo en claridad en que aplicará a futuro, es decir no afectará a quienes hicieron parte del proceso de paz con las Farc- , la discusión generó duros enfrentamientos e imágenes que dejaron en evidencia la crispación que se vive en el país.



La primera pelea se generó por un detalle que muy pocas veces genera discusión: el orden del día.

La controversia se inició luego de que la ministra del Interior , Nancy Patricia Gutiérrez , le pidiera a la comisión honrar "el acuerdo procedimental" al que se había llegado, según la cual se debía discutir esta reforma constitucional que prohibe que los delitos sexuales contra menores sean conexos al delito político.



La intervención de la ministra generó la airada respuesta del senador de la oposición Alexander López, quien le dijo a Gutiérrez que "es una falta de respeto que venga a imponer el orden del día".



"Aquí no nos hablen de acuerdos procedimentales en los que no se tuvo en cuenta a la oposición, haga acuerdo procedimentales con su gobierno, no con nosotros", dijo López.



En el debate terció de inmediato el senador de 'la U' Roy Barreras, quien le pidió al Centro Democrático "por lo menos defender a sus ministras" .



"Lamento que los senadores del Centro Democrático no expresen ni una palabra de apoyo a sus ministras, si yo fuera del partido de gobierno lo mínimo que haría es defender a los ministros, Centro Democrático, por favor defienda a sus ministras" , expresó Barreras.

Ustedes necesitan la guerra para seguir gobernando FACEBOOK

TWITTER

Tras este airado debate, la oposición (Alianza Verde y Polo) abandonó el recinto, al considerar que esta reforma es un ataque al acuerdo de paz. Pero las polémicas estaban lejos de terminar.



El senador de la Farc Iván Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, y el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, volvió a encender los animales. Fue la pelea más dura de la noche.

Farc vs Uribismo

"No utilicen a los niños para acabar la paz", aseguró Lozada, quien lamento que "le mientan al país" con estas reformas, cuando en el acuerdo de paz quedó claro que este tipo de delitos serán juzgados y castigados en la Jurisdicción Especial Para la Paz.



"No le tememos a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (...) Incluso en las Farc castigábamos este tipo de conductas incluso con el fusilamiento", dijo Lozada.



"Ustedes necesitan la guerra para seguir gobernando", expresó el senador.



El Centro Democrático ripostó de inmediato. La intervención estuvo a cargo del senador Santiago Valencia, quien le pidió serenidad a la Farc.



"No sé si sea el pecado que tiene en sus espaldas lo que lo hace actuar así (...) Usted está acusado de violación de menores", manifestó Valencia.



El senador uribista explicó que esta norma aplicaría a futuro, pues constitucionalmente las reformas no son retroactivas.



"Queremos evitar el error que cometimos con usted, que es que esté en el Congreso con acusaciones de violación", concluyó Valencia.



El debate se cerró con una nueva discusión, esta vez en un tono más moderado, entre miembros del Centro Democrático.



La senadora Paloma Valencia propuso que esta reforma aplicara con efecto retroactivo, para que tuviera efecto contra los desmovilizados de las Farc. Su compañero de bancada, Santiago Valencia respondió que constitucionalmente no se podía.



La senadora retiró entonces su propuesta y abandonó el recinto.



POLÍTICA