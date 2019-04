Proponen bajar la mitad del costo de las multas de tránsito

Disminuir al menos a la mitad el costo de algunos comparendos de tránsito como parquear en sitio prohibido o usar el celular mientas se conduce, es el propósito de un proyecto de ley que será radicado este martes por el senador liberal Mauricio Gómez Amin.

Según se documenta en la iniciativa, en Colombia, una infracción como estacionar un vehículo en un sitio prohibido, no llevar el cinturón de seguridad o usar el celular, tiene un costo de 414.000 pesos lo que representa el 50 por ciento del salario mínimo. En países como Francia, Canadá o el Reino Unido estos valores no superan el 10 por ciento del salario mínimo.



El objetivo es reformar el Código Nacional de Tránsito para que los colombianos no tengan que pagar las altas sumas de dinero por infracciones como usar el celular mientras se conduce, parquear el carro en sitios prohibidos, entre otras.



“Encontramos que hay un alto número de ciudadanos morosos en el pago de las multas. Esto se debe a la falta de capacidad de pago y la falta de eficacia de las entidades correspondientes en notificar y demandar el pago correspondiente”, dijo el senador Gómez Amin ñ, quien explicó que el proyecto de ley también contempla modificar los plazos de pago oportuno.



“Si la persona realiza el curso de normas de tránsito y efectúa el pago dentro de los primero10 días de haberse generado el comparendo recibirá un 50% de descuento en el valor de la multa” puntualizó el Senador Gómez Amín.



A continuación los descuentos que contiene la propuesta:

Tabla de los nuevos precios con la propuesta de disminución para las multas de tránsito Foto: Prensa Mauricio Gómez Amín

POLÍTICA