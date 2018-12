‘Una persona sorda no puede presentar denuncias en la Fiscalía’

Cerca de 460.000 personas de la comunidad sorda en Colombia podría verse beneficiadas con un proyecto de ley que busca unificar los lenguajes de señas que hay en diferentes partes del país y promover la capacitación de intérpretes para ellos.

Uno de los autores de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Munir Garcés, del Valle, le explicó a EL TIEMPO que quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva no solo se enfrentan a que no los entiendan en algunos departamentos, sino a otras dificultades para comunicarse con autoridades como la Fiscalía.



Según el congresista, el ente investigador ya está trabajando en esta problemática, la cual provoca que, entre otros, que las mujeres sordas que han sido víctimas de violación sexual no puedan denunciar a sus agresores.



¿De dónde surgió la idea de este proyecto de ley?



Cuando estábamos en pleno proceso electoral de Presidencia nos dimos cuenta de que la comunidad con alguna discapacidad auditiva no estaba entendiendo los intérpretes en los debates de los candidatos que se presentaban por los canales de televisión nacional. Investigamos a qué se debía esta situación y entendimos que el lenguaje de las señas no está estandarizado en todo Colombia.

¿Esto qué significa?



Todos los lenguajes se construyen y se transforman a través del tiempo. En el caso del de señas hemos presentado un proyecto de ley que obliga al Estado colombiano a definirlo y estandarizarlo para definir la comunicación de toda la comunidad sorda en todo el país.



¿Por qué el lenguaje de señas es diferente en cada departamento o región de Colombia?



Hay unas señas que son más comunes a nivel nacional, pero hay otras que en cada departamento han ido siendo creadas sin que se compartan o se acuerden a nivel nacional. Los avances tecnológicos hacen que todos los lenguajes tengan que evolucionar, incluido el de las señas.



¿Qué otros beneficios para la comunidad sorda hay en el proyecto de ley?



También se busca que el Gobierno Nacional promueva la formación en el lenguaje de señas en las instituciones educativas para que sea una materia electiva y, además, que más personas se formen como intérpretes para facilitar la comunicación con esta comunidad.

¿Qué problemas tiene la comunidad sorda en la sociedad colombiana?



Hay otros retos que tiene el Estado colombiano. Hace poco tuvimos una reunión con el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la que le expresamos que hoy una persona sorda no puede presentar denuncias en la Fiscalía porque no hay intérpretes. Hay casos de mujeres violadas que han llegado a poner la denuncia y nadie los entiende. Tuvimos también otra reunión con la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, en la que la comunidad de sordos le expresó la preocupación por el difícil acceso a oportunidades laborales.



¿Qué se puede hacer ante este tema laboral?



Creemos que entidades como el Sena deberían hacer un mayor esfuerzo por formar en actividades laborales que puedan desarrollar estas personas tan valiosas para el país que, si bien tienen alguna limitante, no quiere decir que no sean útiles para generar desarrollo social y económico y al mismo tiempo sostener sus familias.



¿A qué se debe esa especie de abandono a esta comunidad?



Es una población muy vulnerable. En Colombia hay cerca de 2’800.000 personas con alguna discapacidad, de las cuales cerca de 460.000 tiene dificultades auditivas. El 80 por ciento de esta población está en estratos 1 y 2, entonces lastimosamente las dificultades presupuestales hacen que esta comunidad prácticamente esté abandonada, pero estoy convencido de que si el sector empresarial asume con mayor responsabilidad social a esta población encontrará en ella personas que pueden trabajar en las empresas.

Usted ha dicho que hay un aprovechamiento de algunas personas que no tienen discapacidad para quitarles plazas de empleo a la comunidad sorda…



Hemos encontrado que en la estabilidad laboral reforzada hay abusos por parte de empleados que buscan atornillarse en los puestos con falsas discapacidades y les quitan las oportunidades a la población que tiene alguna, porque entonces ocupan los puestos laborales que les podrían ofrecer, por ejemplo, a la comunidad sorda.



¿Y qué labor está llamado a hacer el Gobierno para atender a esta población?



Puede promover la formación laboral, apoyar la capacitación de intérpretes en nuestro país y mejorar la atención al público para la comunidad discapacitada en todas las entidades oficiales.



