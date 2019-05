Las listas cerradas, causa del fracaso de la reforma política

La reforma a la política, uno de los proyectos insignias del gobierno del presidente Iván Duque, está a punto de hundirse.

El miércoles la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó en la Comisión Primera del Senado que no insistirá en ese proyecto porque su corazón era la lista cerrada –que se hundió el año pasado en la Cámara de Representantes–, por lo cual “no vale la pena continuar con esa reforma”.



Ante la negativa del Congreso de no aplicar el mecanismo de votar por los partidos y no por candidatos para las elecciones legislativas, concejos y asambleas, algunos sectores se preguntaron si los políticos le tienen miedo a este modelo.

Las listas cerradas

los obligaría a los partidos

a organizar un proceso de democracia interno para determinar el orden, que sería desgastante FACEBOOK

Para el profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, los políticos le temen a las listas cerradas porque prefieren conservar una mayor autonomía posible a la hora de buscar un puesto de elección popular y no depender de sus compañeros y directores de las colectividades.



“Eso los obligaría, probablemente, a organizar un proceso de democracia interna para determinar el orden de la lista, que sería desgastante y los obligaría a competir con sus propios compañeros antes de la elección”, explicó Basset.



Otra de las hipótesis sobre la negativa de establecer las listas cerradas es la corrupción. Para el senador de ‘la U’, Roy Barreras, el modelo político colombiano es corrupto desde el origen y “la lista abierta es la madre de todos los vicios y genera un sistema clientelar”.



Sin embargo, la negativa de este mecanismo no se asocia necesariamente con corrupción, pero sí ayudaría a ejercer un mayor control a las campañas, pues habría que revisar las cuentas de cada partido y no de cada candidato, explicó Basset.



Otra de las consecuencias que podría ser negativa para los políticos, comentó el profesor de la Universidad Externado Carlos Arias, es que muchos miembros de las colectividades quedarían por fuera porque “no tienen estructura política suficiente o lo que anteriormente llamaban la ‘dedocracia’ ”. Agregó que las colectividades que no tienen una estructura política fuerte también se verían afectadas.



Para el senador liberal Luis Fernando Velasco la mayoría de los dirigentes no quiere cambiar unas reglas de juego “en las que les ha ido bien”, por lo que no ve fácil que “ni este ni ningún Congreso la apruebe”. No obstante, aseguró que los vicios electorales se pueden trasladar, por lo cual propone que una elección sea con lista cerrada y otra con las listas abiertas. Así se “beneficia a la democracia porque se rompe la relación clientelar”.

Por su parte el senador de ‘la U’ Armando Benedetti explicó que este modelo fortalecería a los partidos, pues “cuando se está en una lista abierta con personas de su mismo partido, está compitiendo contra ellos y no le importa ni el logo ni la ideología del partido”, dijo Benedetti.



El senador de Cambio Radical Richard Aguilar lamentó que no hubo consenso en el Congreso para que prosperara esta iniciativa.



“Se vio a un gobierno con poco liderazgo, una ministra del Interior monosilábica, con poco diálogo con los partidos. Esperemos que después de las elecciones de octubre se logre llegar a ese consenso muy necesario para el país”, puntualizó Aguilar.



