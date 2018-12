Versión de Simón Vélez agita debate sobre video de Petro con efectivo

El testimonio del arquitecto Simón Vélez, el más esperado para aclarar el video en el cual el senador Gustavo Petro aparece recibiendo varios fajos de billetes, solo acrecentó el debate sobre ese hecho.



Vélez, quien según Petro le había enviado el dinero en calidad de “préstamo”, negó la versión del senador en una escueta comunicación entregada a La W. “Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”, dijo puntualmente.

El martes, durante su intervención en el debate sobre Odebrecht en el Congreso y antes de que la senadora Paloma Valencia presentara el video en el que aparece recibiendo dinero, Petro dijo: “(...) tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido (...) compraron el video de un amigo mío del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me presta un dinero. Seguramente ahora será presentado”.



Y este jueves, tras el pronunciamiento de Vélez, el senador afirmó en su cuenta de Twitter que “(...) lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte”.

Sobre el arquitecto manizaleño, reconocido internacionalmente por sus trabajos en guadua, Petro ha dicho que lo conoció porque se lo presentó Juan Carlos Montes, quien trabajaba con él como ingeniero civil, y a quien, a su vez, el senador identificó como su interlocutor en el video por el que está siendo cuestionado.



“Los 20 millones de pesos que aparecen en el video son de Simón Vélez y me los da Juan Carlos (Montes), porque Juan Carlos trabaja profesionalmente para él. Es en efectivo porque Simón Vélez públicamente lo ha dicho, aborrece el sistema financiero. Simón Vélez es excéntrico”, ratificó el senador, quien se ha referido al arquitecto como su amigo.

Reportaje a Vélez

Tras la escueta declaración de Vélez sobre el dinero que recibe Petro en el video, salió a relucir un reportaje que sobre su trabajo como arquitecto publicó la revista mexicana Gatopardo en febrero del 2016, y en el que habla de política.



“Me gusta la política, creo en la política y soy muy activo (...) Si no mandan los políticos, mandan los policías o los curas y eso es peor, créame”, le dice al reportero en la entrevista.



En el reportaje se menciona un almuerzo que el arquitecto organizó en su casa en el 2004 para que personajes de la élite bogotana conocieran al hoy senador Álvaro Uribe.



“Encarreto a clientes y amigos a que inviertan plata”, es otra cita textual que el periodista le atribuye a Vélez en referencia a su papel como mediador entre financiadores de campañas y candidatos.



Y según el relato que publica Gatopardo, el arquitecto manizaleño les “consiguió aportes a las campañas de personajes antagónicos como el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero al que le presta su casa de descanso en Girardot, como a Germán Vargas Lleras, de derechas”, quien para el momento de la entrevista era vicepresidente de Colombia.

Simón Vélez, arquitecto colombiano. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO.

La justicia ya investiga video

Mientras persiste el debate sobre la plata que recibió Petro para su campaña como senador –según ha dicho– y sobre el origen de ese dinero, el video que lo muestra echando los fajos de billetes a una bolsa dio pie a dos nuevos capítulos en la justicia.



Ya hay una indagación preliminar en la Corte Suprema y una investigación en la Fiscalía. El ente acusador compulsó copias del video a la Corte y hoy hizo lo mismo con la denuncia radicada por el abogado Abelardo de la Espriella en la que habla de que los dineros que recibió Petro supuestamente fueron aportados por el extraditado narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera.



En su investigación, la Fiscalía citará a declaración juramentada a Juan Carlos Montes y al arquitecto Simón Vélez, quienes, según el mismo Petro, tendrían información sobre los hechos.



Los peritos tendrán que determinar la fecha en la que se grabó el video y si tiene cortes o ediciones.



Aunque en la Fiscalía ya hay una noticia criminal creada, en la Corte el caso apenas empieza y en un primer momento se debe determinar si hay elementos de juicio para abrir una investigación formal.



Hasta ahora, la grabación no es evidencia de ningún delito y solo el desarrollo de la investigación permitirá establecer si se transgredió el régimen penal y si esas eventuales conductas no han prescrito. Para determinar esto es clave aclarar la fecha de los hechos.



En todo caso, Petro enfrenta un difícil momento político. No solo por los señalamientos en su contra, sino por versiones contradictorias que ha entregado sobre los hechos. Inicialmente había trinado una declaración de su abogado en la que este señalaba que el video tomado de forma ilegal “hace más de 14 años” correspondía a “una recolección interna de recursos para el mantenimiento y sostenimiento del movimiento”.

Desde cuando se conoció la pieza audiovisual, Petro y su bancada aseguraron que los fajos de billetes fueron entregados por Véléz hace 12 años como un "préstamo" relacionado con la campaña presidencial del 2006, y que se trataba de una suma total de 20 millones de pesos.



Sobre el por qué fue grabado recibiendo el dinero, Petro dijo que esas son las “preguntas” que surgen ahora, al igual que el “por qué 14 años después se presenta” el video.



Además, aseguró que la presentación del video fue una “estrategia” para “dañar” el debate de control político, en el cual el fue uno de los principales críticos del fiscal Martínez.

Respaldo a Petro

Diferentes sectores políticos de izquierda salieron en defensa del excandidato presidencial ante los señalamientos en su contra.

Hoy, aquí y ahora confío en @petrogustavo, también respaldo a la ciudadanía en su derecho a preguntar.



Estoy segura de que ya vendrá en las instancias pertinentes la mayor explicación de Gustavo Petro. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 29 de noviembre de 2018

Petro no miente



Aquí reportaje de la Revista Gato Pardo, a Simón Vélez. Párrafo 50, dice que le gusta guardar efectivo en tarros y que financió campaña de Petro. El déspota Senador Pulgar le negó el derecho a defenderse en #DebateOdebrecht #LaBolsaDePetrohttps://t.co/7eHxLMzRjw https://t.co/OhkIceL7no — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 29 de noviembre de 2018

