Petro dice que Fiscalía filtró video en el que aparece contando plata

La controversia por el video en el que Gustavo Petro aparece recibiendo y contando fajos de billetes no cesa.



Este jueves el excandidato presidencial publicó una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter, para dar su versión sobre el dinero que guardó en una bolsa, así como su relación con Juan Carlos Montes, quien le hizo entrega de la cuantiosa suma.



Y este viernes, muy temprano, Petro volvió a recurrir a sus redes, pero esta vez para señalar a la Fiscalía General de la Nación como responsable de filtrar dicho video, que fue revelado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia el martes pasado, durante un debate en relación con el caso Odebrecht en el Congreso.

"No entiendo porque no dicen la verdad. El video lo entregó la misma Fiscalía. Y su objetivo era cubrir al Fiscal en el debate. El objetivo de ponerme preso no se apoyará en el video sino en la amenaza a varias personas", escribió.

Una vez salió a la luz pública, Petro aseguró que con el video se buscaba desviar la atención para "tapar el debate contra el Fiscal".



En la noche del martes la senadora Valencia aseguró que el material le fue entregado en la noche en la que se desarrollaba el debate; mientras que Petro dijo que se trataba de un préstamo personal que le hizo el reconocido arquitecto Simón Vélez, y más tarde su abogado señaló que se trataba de una colecta de fondos para su campaña política.



En medio de la polémica, el mismo Vélez salió a decir ayer, por medio de un comunicado, que él no le había hecho ningún préstamo al Senador y, horas después, Alejandra Montes, hija de Juan Carlos Montes, dijo a CM& que Vélez sí le enviaba plata con su papá a el excandidato presidencial y sentenció: "No fue una vez sino muchas”.

Juan Carlos Montes. Foto: Archivo

Luego de la entrevista para el noticiero de Canal 1, Gustavo Bolívar, senador de la bancada de Petro, y el excandidato presidencial, señalaron que la joven había sido amenazada a su salida de la Universidad del Rosario.

ELTIEMPO.COM