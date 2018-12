¿Para qué era el dinero que estaba contando Petro en el video?

Uno de los hechos que se tomó el debate del martes en la noche, en la plenaria del Senado, el cual estaba relacionado con los alcances de los sobornos de Odebrecht en Colombia, fue la presentación de un video en el que se ve al senador Gustavo Petro con fajos de billetes.

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia fue quien presentó el video en medio de la plenaria y afirmó que era una “evidencia” que mostraba “que la izquierda no tiene ningún pedestal moral para tratar de destruir todas las instituciones colombianas”.



Esto a raíz de que los senadores de izquierda Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro fueron dos de los principales críticos del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la sesión del martes en la noche.

Petro, quien había advertido de la posible presentación de esas imágenes, le dijo a EL TIEMPO que el hecho fue una “estrategia” para “dañar” el debate de control político.



“Si lo hubieran presentado aparte, en otro escenario diferente, no tendría esa connotación”, afirmó.



Sobre el video, el excandidato presidencial afirmó que el audio fue suprimido y que el dinero que se estaba contando era un “préstamo” relacionado con la campaña presidencial del Polo en 2006.



Petro afirmó que él "a la postre" no tomó decisiones sobre los recursos que ingresaron a esa empresa electoral y que su participación de limitó a lo político. "Yo apoyaba a (Antonio) Navarro en ese momento. El que ganó fue Carlos Gaviria y fue el primer beneficiario del anticipo”, dijo el senador.



“Es un acto de financiación de hace 14 años de una persona que me parece muy respetable, el arquitecto Simón Vélez, que yo personalmente quiero como artista, porque lo considero un artista. Él es más amigo de Vargas Lleras, pero eso no es óbice para que no lo respete”, afirmó Petro.



Sobre el por qué entonces fue grabado recibiendo el dinero, Petro respondió que esas son las “preguntas” que surgen ahora, al igual que el “por qué 14 años después se presenta” el video.



POLÍTICA