Paloma Valencia entrega a la Fiscalía video de Petro recibiendo dinero

La senadora Paloma Valencia dijo esta mañana que entregó a la Fiscalía el video en el cual el senador Gustavo Petro aparece recibiendo fajos de billetes, y le pidió que lo investigue.

La congresista aseguró que recibió el video apenas el martes en la noche, durante el debate, y que decidió hacerlo público porque la impresionó mucho ver a Petro en esa situación.



¿Por qué presentó el video de Gustavo Petro en el debate?



El video llegó a mis manos en medio del debate. A mí me impresionó mucho. Lo primero que me pregunté fue si era auténtico o no. Por la gravedad de lo que se evidencia en las imágenes decidí publicarlo porque lo que se ve es al actual senador Gustavo Petro recibiendo una suma muy cuantiosa de dinero, fajos de billetes muy grandes que, difícilmente, otro colombiano ha visto en persona.



Posteriormente otro señor se sienta en el mismo lugar. Incluso levanta la portada del diario EL TIEMPO tratando de establecer la posibilidad de fijar una fecha. Es un video sumamente raro, sumamente sospechoso y por lo tanto decidimos no solo presentarlo ante la opinión pública sino radicarlo con una carta ante la Fiscalía General de la Nación para que haga las investigaciones que correspondan.

¿Qué intuición o qué información tiene usted del video mismo?

Yo creo que esa es una pregunta que EL TIEMPO podría resolver, porque como sale la página de la portada del diario EL TIEMPO, creo que como tienen una recolección de todas sus portadas podrían identificar la fecha cercana de ese video (El video, según la oficina de la senadora, tiene 14 minutos. En lo conocido hasta ahora no se ve este detalle). Yo no tengo más información de la que está en ese video. No sé si se trata de Juan Carlos Montes, conocido por la máquina tapa huecos. No puedo asegurarlo porque yo no conozco al señor Montes.

Respuesta al video que paloma valencia presenta a la opinión pública pic.twitter.com/yBQWyMqyhE — Gustavo Petro (@petrogustavo) 28 de noviembre de 2018

¿Alguna hipótesis sobre el momento en que eso se pudo producir?



No tengo ninguna hipótesis ni quisiera aventurarla. Creo que eso trasciende las competencias que yo tengo. A mí, simplemente, me parece un video impresionante. Creo que, por la gravedad de lo que está sucediendo ahí y por lo que podría estar sucediendo aún, tenía que ponerlo en manos de la justicia competente.



¿Pero se supone que Juan Carlos Montes es el que aparece en el video?



Se supone que ese señor es quien aparece ahí. Yo no lo podría asegurar porque no conozco al señor Montes.

¿La decisión de poner esto en manos de la Fiscalía con un oficio es porque se intuye que puede haber unos perfiles penales en esta acción?



Evidentemente hay una cosa muy sospechosa. Yo como servidora pública tengo la obligación de denunciar los delitos que lleguen a mis manos y eventualmente podría haber uno ahí, por lo tanto lo puse en manos del Fiscal General de la Nación.



Usted, como congresista, que hace campaña, que hace una actividad política, ¿es normal que en la actividad política se manejen gruesas sumas de fajos de dinero en efectivo como lo hace Petro en este video?



Pues yo había oído de eso: que hay políticos que reciben fajos de dinero y que luego se mueven para comprar votos. Esas son las historias que en la política se escuchan.

En mi partido no hemos tenido esos procedimientos y todas las donaciones que se reciben en el Centro Democrático llegan en cheque, no se recibe efectivo. Se hacen las actas que exigen la ley de donación y se verifican en todas las listas para saber que el origen de los fondos es lícito.

Queda la idea de que quien entregó la plata quería hacer algún tipo de denuncia…



Quería dejar la constancia de en qué momento había sido. Sería muy raro que los amigos lo graben a uno. Yo no puedo afirmar ni descartar nada, pero la realidad es que es un video que le genera a uno mucha inquietud, porque el señor, evidentemente, se cambia se puesto para salir en el video y levanta el periódico para fijar la fecha.



