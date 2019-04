Oposición amenaza disolver quórum si no se tramitan objeciones

Los partidos de oposición en el Congreso advirtieron este martes que si el presidente del Senado, Ernesto Macías, no acepta su petición de fijar como primer punto del orden del día el trámite de las objeciones a la JEP, "probablemente" los sectores opositores se saldrán de la sesión, lo que afectará el quórum para debatir los demás proyectos.

Este martes por primera vez se acudió a una de las normas del nuevo Estatuto de la Oposición según la cual esas fuerzas políticas pueden, hasta por tres veces durante una legislatura, "determinar el orden del día de las sesiones plenarias o de las comisiones constitucionales".



"Lo que estamos pidiendo es que, tal como nos lo permite el Estatuto de Oposición, se fije la discusión de las objeciones como único punto del orden del día, para tener toda la tarde para debatir y votar", señaló la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano.



El argumento de los sectores contrarios al Gobierno es que este el tema de la JEP se debe discutir como parte del llamado 'fast track' -que fue el procedimiento utilizado para discutir los proyectos del acuerdo de paz- lo que le daría "prioridad sobre los demás puntos de la agenda"."Si el presidente Macías no acepta la petición de la oposición, básicamente estaría viciando la discusión de los demás proyectos y de las mismas objeciones", explicó la representante Juanita Goebertus.

De acuerdo con la senadora Lozano, no aceptar la petición de la oposición implica retrasar temas como el Plan de Desarrollo y los proyectos anticorrupción, "porque no se puede discutir nada más antes de que se decida sobre las objeciones".



"Si no se acepta nuestra petición, que es además un derecho, probablemente tendríamos que salirnos de la sesión y probablemente los partidos indepentes hagan lo mismo", dijo la senadora.



El presidente del Congreso ha dicho por su parte que el llamado 'fast track' ya finalizó .



La inquietud que ha quedado en algunos sectores es si los congresistas están dispuestos a retirarse de la sesión cuando ya se va a empezar a tramitar en plenarias el Plan de Desarrollo, documento en el cual los legisladores incluyeron proyectos claves para sus regiones.



