Últimas semanas del Congreso, marcadas por 'micos' y otras polémicas

La aprobación de un artículo que facultaba al presidente de la República reactivar las órdenes de captura de los exguerrilleros de las Farc causó toda una polémica esta semana en el Congreso de la República. Al final la iniciativa fue hundida en la Cámara de Representantes, pues los congresistas se percataron del error y calificaron el hecho como un ‘mico’.

A este acto se suman otras polémicas de las últimas semanas en el legislativo, como algunos puntos de la ley de financiamiento, iniciativas que pretendían modificar los acuerdos de paz y el hundimiento de la reforma de la justicia.

IVA para los contratos con el Estado

Un artículo que grava con un IVA del 19 por ciento los contratos de prestación de servicios con el Estado se aprobó en el primer debate de la reforma tributaria. Sin embargo, ni el Gobierno ni los partidos se hicieron responsables por este artículo, por lo cual acordaron retirar el texto del proyecto en los debates posteriores.

Un golpe a la JEP

Un proyecto de acto legislativo que presentó el Centro Democrático buscaba que los delitos de violencia sexual fueran directamente a la justicia ordinaria y a ningún tipo de justicia transicional. Esto, tal y como lo plantearon los uribistas, afectaba directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los acuerdos del Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc. La iniciativa fue aprobada en el primer debate de la Cámara de Representantes, pero los congresistas condicionaron que esto no podía afectar a quienes comparecen ante la JEP.

Reactivación de órdenes de captura de ex-Farc

En la Cámara de Representantes aprobaron un artículo de la ley de orden público que permitía al Gobierno pedir la reactivación de las órdenes de captura contra los exguerrilleros de las Farc por "razones de seguridad nacional”. Esta ley da facultades al Presidente de la República para adelantar procesos de paz y le entrega otras herramientas en materia de seguridad, La disposición fue considerada como un ‘mico’, pues fue incluida a altas horas de la noche y sin posibilidad de discusión. Cuando los congresistas los congresistas se percataron del hecho reabrieron el debate y hundieron este párrafo.

Hundimiento de la reforma de la justicia

Por décima vez se hundió una reforma de la justicia. La iniciativa del Gobierno, que lideró Gloria María Borrero, ministra de Justicia, no tuvo buen ambiente desde que llegó al Congreso. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, la calificó como un “esperpento”.



Algunos uribistas acusaron a Chacón de demorar el estudio del proyecto para aplicarle la pena de muerte. Incluso, el presidente de la Cámara aseguró que “le hubiera gustado hundirla en la plenaria”, pero culpó a Samuel Hoyos, presidente de la Comisión Primera, por no citar a debate. Al final, el proyecto murió por falta de tiempos y por el ‘lobby’ de algunos magistrados de las altas cortes quienes explicaron a congresistas por qué no era conveniente la reforma.

Incluso el presidente Duque, previendo el hundimiento, dijo que “si la reforma pierde su esencia, si la reforma pierde coherencia, seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso de la República que no siga con su trámite, porque eso no le sirve al país”.



POLÍTICA