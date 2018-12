Encrucijada del uribismo para definir candidato a Alcaldía de Bogotá

Al interior del Centro Democrático se vive una verdadera encrucijada para escoger un candidato a la Alcaldía de Bogotá. La senadora Paloma Valencia y el representante Samuel Hoyos, que se perfilan como las cartas fuertes del uribismo para esta contienda, aún no han decidido cuál de los dos dejará el Congreso para participar en las elecciones del próximo año. Deben resolver el dilema antes del próximo lunes, para no caer en incompatibilidades.

Por petición del expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe natural del movimiento, la congresista y el representante Samuel Hoyos deberían llegar a un consenso para analizar cuál de los dos sería el candidato más opcionado del Centro Democrático para llegar al Palacio de Liévano.



En las últimas semanas, la balanza se había inclinado inclinó más hacia la senadora, pero hace pocos minutos una alta fuente en el Centro Democrático le aseguró a EL TIEMPO que Valencia no aspirará a la Alcaldía de Bogotá.



Según confirmó el presidente del Senado, Ernesto Macías, hasta este viernes en la tarde la renuncia aún no había sido presentada.



Macías explicó que, como el Legislativo se encuentra en vacaciones, es a él como presidente a quien le corresponde aceptar la carta de renuncia, documento que no llega al Capitolio aún.

Con la candidatura de Paloma Valencia o de Samuel Hoyos, el uribismo espera cerrarle el paso a la izquierda en la capital colombiana y evitar que alguien cercano a Gustavo Petro, o alguien afín como Claudia López o Antonio Navarro, gane los comicios. Una de las estrategias es liderar una gran coalición con los sectores de derecha.



Sin embargo, el tiempo se agota. El límite para renunciar es el próximo lunes 31 de diciembre, exactamente a un año de la posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores.

El límite

Según el artículo 181 de la constitución, las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo, pero en caso de renuncia, "se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior".



Para el caso de las elecciones, a los congresistas no se les aplica régimen de inhabilidades, pues no son ordenadores del gasto como sí ocurre con los ministros y directores de departamento, pero si el de incompatibilidades, que son aquellas que no les permiten a los legisladores ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo, a menos que renuncien un año antes a la toma de posesión en el nuevo cargo.



De esta manera, los congresistas tienen todavía tiempo hasta este lunes para presentar su renuncia pues, en caso de ser elegidos como gobernadores o alcaldes, no tendrían incompatibilidad para asumir el cargo a partir el primero de enero de 2020.



Cabe aclarar que para el caso de los funcionarios que sí son ordenadores de gasto, como el caso de los ministros, según concepto del Consejo de Estado, la inhabilidad arranca un año antes de a elección. Es decir, debían renunciar antes del 27 de octubre pasado, ya que los comicios regionales serán el 27 de octubre próximo.

Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación FACEBOOK

TWITTER

Por eso, en las últimas semanas se han producido varias dimisiones de congresistas que fueron elegidos en marzo pasado y hoy pretenden aspirar a otros cargos.

El sonajero

El empresario Leonidas Gómez, del Polo Democrático, por ejemplo, dejó su curul en el Senado para alistar su candidatura a la Gobernación de Santander.



El representante a la Cámara Hernando Padaui Álvarez, de Cambio Radical, y quien con más de 80 mil votos fue la votación más alta de Bolívar en las elecciones legislativas de marzo pasado, presentó renuncia a su curul, en octubre pasado, para aspirar el próximo año a la Gobernación de su departamento.

En el Congreso crece la expectativa por la posible salida de dos senadores, que son considerados ‘pesos pesados’ y claves en la Comisión Primera, encargada de los temas constitucionales.



Además de Paloma Valencia, quien sería la nominada del Centro Democrático para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, se encontraría también Alexánder López, senador del Polo Democrático, quien suena como muy posible aspirante a la Gobernación del Valle del Cauca.



En octubre próximo serán elegidos 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y más de 6.000 juntas administradoras locales.



POLÍTICA