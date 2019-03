Las reacciones tras la polémica visita de Petro a la minga caucana

La visita del senador opositor Gustavo Petro a las comunidades indígenas del Cauca este viernes generó una avalancha de comentarios de todo tipo en las redes sociales



Unos fueron alrededor de sus zapatos embarrados, que hicieron revivir el viejo debate en torno a los Salvatore Ferragamo en los pies de un izquierdista. El excandidato presidencial aprovechó el tema para hacer un llamado al presidente Iván Duque a “embarrarse los zapatos para dialogar con el movimiento indígena”. Agregó que hablar le daría al mandatario “fortaleza, no debilidad”.



Otros comentarios se enfocaron en la visita misma, criticando el gesto de "politización" de la minga, que se desarrolla desde hace dos semanas y ha afectado fuertemente al suroccidente del país.

Invito a Duque a embarrarse los zapatos para dialogar con el movimiento indígena. Hablar es lo específicamente humano, da la fortaleza , no la debilidad. pic.twitter.com/VIUYzfae2u — Gustavo Petro (@petrogustavo) 23 de marzo de 2019

El propio Petro puso en su cuenta de Twitter imágenes de sus zapatos embarrados en la minga. El excandidato protagonizó también un video, grabado por su colega y copartidario Gustavo Bolívar, en el que se le ve saliendo de la minga con el calzado sucio, mientras comenta con otras personas sobre los antecedentes históricos de estas comunidades y su trascendencia para el país.

Los indígenas del Pital despiden a @petrogustavo

Observen el paisaje y las bellas siluetas de los indígenas en el filo de la montaña. La nostalgia de saber que están solos. #Ferragamo pic.twitter.com/7anpAPqanE — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 23 de marzo de 2019

Igualmente, Bolívar publicó un video en el que unos seguidores de Petro, desde Nueva York, le envían como regalo dos pares de zapatos de esta marca, los cuales recibió el excandidato presidencial y anunció que usaría, “digan lo que digan, duélale al que le duela”.

Ya están diciendo que es mentira lo del regalo de los dos pares de Ferragamo a Petro por parte de miembros de la Nueva York Humana. Aquí está la prueba #crean pic.twitter.com/gCi8wkSX8T — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 23 de marzo de 2019

Estos mensajes en torno a los zapatos embarrados provocaron respuestas, con críticas veladas, de personajes como el abogado Iván Cancino: "El tema de los @Ferragamo de @petrogustavo no es de “meterse al barro” con ellos , es signo de improvisación, de no llevar el calzado adecuado en todo momento, de no prever. Cómo cuando fue alcalde improvisando y sin camino", trinó.



En un sentido similar, el senador uribista Ciro Ramírez habló sobre el llamado de Petro a Duque para visitar la zona: “Pienso que Petro no está invitando a Duque a embarrarse sino a embarrarla, como lo ha demostrado él tras su paso por la Alcaldía de Bogotá. Se equivoca Petro cuando lo invita a embarrarla”.



"No hay mérito en unos Ferragamo sucios, mientras no sea capaz de reincorporarse a la sociedad dignamente y desmovilizarse por completo", dijo el congresista Álvaro Hernán Prada.



El empresario y periodista Fernán Martínez, caucano, dijo: "Para estos terrenos están las botas Machita y el lobazo que vaya con los Ferragamo es porque no conoce Colombia o se le olvidó como es el terreno donde viven los menos favorecidos en época de lluvias".

El tema de los @Ferragamo de @petrogustavo no es de “meterse al barro” con ellos , es signo de improvisacion de no llevar el calzado adecuado en todo momento de no prever . Cómo cuando fue alcalde improvisando y sin camino. — Iván Cancino (@CancinoAbog) 23 de marzo de 2019

Para estos terrenos están las botas Machita y el lobazo que vaya con los Ferragamo es porque no conoce Colombia o se le olvidó como es el terreno donde viven los menos favorecidos en época de lluvias .- https://t.co/s4vrCcPJJi — Fernán Martinez (@FernanMartinez) 23 de marzo de 2019

Más reacciones a la visita

Las críticas más fuertes desde los sectores amigos del Gobierno se enfocaron especialmente en rechazar el uso político de la protesta. De hecho, hubo una avalancha de trinos con la etiqueta #PetroIncendiaLa Minga.



Uno de los más activos en el tema fue el senador Carlos Felipe Mejía, quien le reclamó a Petro que, en lugar de unir, buscara polarizar la situación en el Cauca. También rechazó que aplaudiera los bloqueos y los actos de encapuchados.



"No sólo dice tantas mentiras, a tal punto que se las cree, sino que también aprovecha la protesta que el Gobierno atiende de frente y con diálogo, para incendiar al país y buscar réditos politiqueros", escribió la congresista Ruby Chagüí.



La senadora por el Centro Democrático (CD) María Fernanda Cabal, por su parte, publicó un comentario sobre una foto de Petro con los senadores Gustavo Bolívar y Alexánder López, unidos alrededor del bastón de mando indígena: "Felices celebrando la violencia de la Minga politizada donde los derechos son el privilegio del Cric sobre los campesinos pobres, los indígenas que no les copian y los negros; más el cadáver de un policía joven que deja un niño de cinco años huérfano. Qué asco".

Felices celebrando la violencia de la Minga politizada donde los derechos son el privilegio del Cric sobre los campesinos pobres, los indígenas que no les copian y los negros; más el cadáver de un policía joven que deja un niño de cinco años huérfano. Qué asco. pic.twitter.com/gLlECvE44c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 23 de marzo de 2019

Igualmente se pronunció el congresista uribista Fernando Araújo Rumie. "Es increíble que mientras el gobierno busca superar las protestas algunos sectores políticos buscan instigar más protestas. Su interés no es defender los intereses indígenas sino incendiar al país para proteger sus intereses politiqueros", escribió en Twitter.





