Los temas que hicieron chocar a Petro y Uribe en su última pelea

De ese tono fue la confrontación que sostuvieron este martes en el Congreso dos de los mayores electores del país y enconados contradictores políticos.

Uribe y Petro mantienen una vieja enemistad política, toda vez que el dirigente de la izquierda fue uno de los primeros en liderar, desde el Senado, debates contra el paramilitarismo que señalaban a Uribe.

En la discusión hubo duras acusaciones entre ambos líderes.



El primero en hacer sus señalamientos fue el senador de oposición, quien acusó a Uribe de presionar al presidente Iván Duque y de tratar de que no se conozcan las identidades de los terceros involucrados en el conflicto que irían a la JEP.



El expresidente ripostó de inmediato haciendo uso de su derecho a la réplica.

La pelea se dio en medio del debate en la Plenaria del Senado sobre la fecha para decidir sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.



Estos fueron algunos de los señalamientos.

Extradición

Petro afirmó que en 1989 Uribe apoyó la propuesta de un referendo para derogar la extradición. Uribe respondió que “jamás” hizo tal propuesta.



Petro



“Recuerdo que fue una de las personas que pidió en el Congreso de Colombia, en 1989, que se introdujese un artículo en el referendo para el acuerdo de paz con el M-19 para que se convocara a la población a expresarse sobre la extradición. Ese que propuso un referendo para derogar la extradición, es quien me acaba de anteceder (en la palabra) diciendo que la JEP debe contener un artículo sobre la extradición", dijo Petro refiriéndose a Uribe.

Ataque de Petro a Uribe en el Senado

Uribe



“Jamás propuse yo que se eliminara la extradición (…) Cuando el proyecto llegó al Senado, el cual proponía un referendo para que los colombianos se pronunciaran sobre la extradición, Uribe Vélez expresó su negativa a que el referendo coincidiera con las parlamentarias, pues lo consideraba inconveniente por el riesgo de que el narcotráfico presionara las elecciones", respondió Uribe.

JEP

El senador Petro dijo que Uribe busca “ocultar los nombres de los terceros” que se habrían beneficiado del conflicto.



El expresidente reaccionó haciendo una férrea defensa del presidente Duque y de las posturas del Centro Democrático.



Petro

“Así presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos. Le hace usted daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia, por el prurito de ocultar los nombres de los terceros, los beneficiarios económicos de la violencia, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia”, dijo Petro en su intervención.



Uribe



No hace parte de mi talante pretender presionar al presidente Duque (…)"De él (Duque) se puede decir que nunca ha presionado a un colombiano por vías distintas a la constitución y a la ley. El presidente Duque no ha estado en movimientos criminales, no ha estado en movimientos terroristas, donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil", fustigó Uribe, en referencia al pasado de Petro, quien hizo parte del M-19.

La replica de Uribe a Petro La intervención de Uribe a Petro.

Conflicto

Petro

“El proceso con los paramilitares (que Álvaro Uribe lideró como Presidente) no es sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano”, dijo Petro



Uribe



“Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”, dijo el expresidente.



Apenas unos segundos después de terminar su indignada intervención, transmitida por televisión, y cuando ya las cámaras no enfocaban su rostro, se escuchó en el fondo su voz repitiendo en tres ocasiones: “¡Sicario! ¡Sicario! ¡Sicario!”.



