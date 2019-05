Ley de las TIC comienza un nuevo pulso en el Congreso

Esta semana promete ser determinante en el Congreso para una de las iniciativas claves del Gobierno: el proyecto de ley de modernización de las TIC. Con esta norma, el Ejecutivo afirma que quiere llevar la conectividad a todo el país, cerrar la brecha digital y definir reglas para facilitar la inversión en el sector y allanar el camino para que Colombia entre a la red 5G.

Pero el asunto no es sencillo. La iniciativa, que tiene mensaje de urgencia y a la que únicamente le restan los debates en las plenarias de Senado y Cámara, ha generado inquietudes entre los congresistas, lo que ha demorado su trámite.

El Gobierno incluyó más de 200 proposiciones en el proyecto original para abordar algunas de las inquietudes más comunes, y la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, ha recorrido el país haciendo reuniones de socialización del proyecto y discutiéndolo con congresistas.



El plan del Ejecutivo es iniciar esta semana el debate, a fin de tenerlo aprobado antes del 20 de junio, pero el tema sigue sin aparecer en el orden del día de la Cámara, sin lo cual es imposible su trámite.



Las principales inquietudes de los parlamentarios se centran en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos para la televisión pública, que incorpora algunos elementos que podrían afectar la independencia del regulador de las comunicaciones en el país, además de considerar que ha faltado una discusión amplia y una explicación detallada.



El proyecto de ley fue aprobado en comisiones sextas conjuntas el año pasado, pero no avanzó debido a los cuestionamientos que se le hicieron en el Congreso.



Precisamente, uno de los principales era la falta de socialización.



Entre los cambios más marcados en esta nueva versión está el del ente regulador. Inicialmente se planteó un órgano convergente, en manos del ministerio, en reemplazo de los tres organismos actuales: la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión Reguladora de Comunicaciones.



Ante los temores de concentración del poder en el Ejecutivo, el Gobierno plantea ahora una única entidad reguladora del sector, pero integrada por dos juntas independientes entre sí. La primera, denominada Sesión de Comisión, se encargaría de todos los asuntos de regulación técnica y de mercado. La segunda, llamada Junta Nacional de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados a pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes.

El Congreso

El presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático) dice que las bancadas están viendo con mejores ojos la iniciativa tras las modificaciones que se le han hecho. “Bancadas y Gobierno están trabajando (...). El proyecto se está puliendo”, dijo.



En esa misma línea se pronunció el representante César Lorduy (Cambio Radical), para quien “desde que se presentó, el proyecto ha tenido una evolución positiva” porque ha incorporado proposiciones de congresistas y ha acogido puntos de visita de operadores y de gremios alrededor del tema.



“Hoy es un proyecto bastante bueno”, dijo el congresista.



Pero otros como el senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador) no son tan optimistas. “No hay consenso para aprobarlo, hay dudas entre las bancadas. (...) Si bien es un proyecto necesario para el país, todavía hay muchas inquietudes”.



El senador Berner Zambrano, de ‘la U’, reconoció que “la discusión del proyecto se va a demorar en el Senado porque primero se debe lograr un consenso con los que tienen preocupaciones”.



A esto se suma que el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín, coordinador ponente del proyecto, pidió a la plenaria del Senado que autorice el retiro de la ponencia para segundo debate, ante las dudas de los legisladores. Su colega Richard



Aguilar dijo que este jueves hay reunión de la bancada de Cambio Radical y que esperan fijar la posición de la colectividad.



Entre tanto, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, designado como ministro del Interior ad hoc para este asunto –la titular del cargo, Nancy Patricia Gutiérrez, viene de ser presidenta de Asomóvil, gremio que congrega las empresas de telefonía celular–, confía en que el proyecto avance a partir de esta semana en el Legislativo.



Por ahora, la estrategia del Gobierno parece centrarse en consolidar mayoría en las dos plenarias antes de que se proponga la votación. En sus cálculos, las cuentas son favorables, pero hasta ahora al Ejecutivo no le ha ido del todo bien con las votaciones, especialmente en la plenaria del Senado.



Esta semana seguirán promoviendo el proyecto congresista por congresista, bancada por bancada. Quieren mostrar lo importante que es para el país. Por eso no están triunfalistas, pero ven un ambiente positivo para tramitar la iniciativa en su último debate.

Duque espera consenso

Esta semana, en medio de reuniones con los gigantes informáticos de Estados Unidos, el presidente Iván Duque dijo que este proyecto de ley “no debe tener color político”.



El mandatario aseguró que, sobre todo, tiene un carácter de equidad y “se trata de abrir el camino para que en los próximos seis años, Colombia esté en la red de altísima velocidad 5G”.



“La ley TIC le ayuda a todo el país. Les ayuda a los pequeños emprendedores en Colombia”, dijo el jefe de Estado.



POLÍTICA