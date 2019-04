Siguen jugadas por objeciones a la JEP en el Senado

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien hace parte de la subcomisión del Senado que debe presentar un informe sobre las objeciones a la JEP, aseguró que "no vamos a alcanzar" a presentar el informe este mismo martes.

El anuncio de la senadora se da pocas horas después de que la oposición radicara una petición pidiendo que se discutan y voten las objeciones este mismo miércoles, pero sin el informe presentado por la subcomisión, este debate no se podría dar, pues este documento es la base para dar la discusión.



El argumento de Valencia para asegurar que el informe no se podría radicar en el transcurso del día es que primero quiere "hablar" con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, para poner en conocimiento de ellos las denuncias que se conocieron esta semana de que "narcotraficantes se están refugiando en la JEP para evitar su extradición y pagaron por eso".



"No vamos a alcanzar (a presentar el informe) porque yo quiero hablar con el presidente César Gaviria y con el doctor Germán Vargas Lleras para pedirles que salven al país, los mafiosos no pueden meterle este gol al país", expresó la senadora uribista.

Las afirmaciones de Valencia se basan en que ,según denunció, personas de las Farc al parecer habrían recibido dinero para incluir en los listados de esta organización personas que no pertenecían a ella, para "favorecerse de los beneficios de la JEP".



A esto se suma que ayer lunes, el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reveló que retiró a seis supuestos narcos que se habían colado en las listas de beneficiarios de la desmovilización de las Farc entregadas por la extintas guerrilla.



"Se evidencia en las denuncias que las Farc estuvieron vendiendo los cupos en la JEP para que los narcos pudieran evadir la extradición, estas denuncias tienen que llamar a la reflexión a los partidos" , dijo Valencia.



El expresidente Gaviria, liberal, y el exvicepresidente Vargas Lleras, Cambio Radical, son los líderes de los dos partidos con mayor número de congresistas, junto al Centro Democrático.



POLÍTICA