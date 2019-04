Renuncia miembro de comisión que estudia objeciones a la JEP en Senado

El senador por el partido de ‘la U’ José David Name renunció en las últimas horas a la comisión que estudia las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El propio Name le confirmó a EL TIEMPO su renuncia a esa instancia y dijo que está relacionada con la decisión de la bancada de su partido en el sentido de rechazar los reparos presidenciales.

“Renuncié porque la decisión de mi bancada me obliga a no firmar una ponencia a favor de las objeciones y yo no voy a firmar un informe negativo”, afirmó el congresista.

Renuncié porque la decisión de mi bancada me obliga a no firmar una ponencia a favor de las objeciones y yo no voy a firmar un informe negativo FACEBOOK

TWITTER

La dimisión del congresista se une al primer informe que se presentó en el Senado por parte de dos congresistas de esa misma comisión, Iván Marulanda (‘verdes) y Alberto Castilla (Polo), en la cual se propone negar las objeciones a la JEP.



El presidente del Senado, Ernesto Macías, afirmó que ante la renuncia de Name su lugar será ocupado por otro senador, cuyo nombre se conocerá antes de este jueves.



Se evalúa si el sucesor de Name sería también del partido de ‘la U’ o de otra colectividad.



POLÍTICA