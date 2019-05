Congresistas, confiados en decisión que tome la Corte sobre JEP

Después de tres días de discusiones terminó la novela de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Senado.

Ante la decisión de enviar el expediente de los reparos presidenciales a la Corte Constitucional para que decida si la votación del martes en la noche en la que 47 senadores pidieron hundir las objeciones es válida, algunos sectores calificaron esto como un triunfo de la paz.



"Hacemos un llamado para superar el de ayer entre el sí y el no. Debemos trabajar por una agenda social que ayude a resolver los problemas de los ciudadanos”, dice un comunicado de los partidos Conservador, Liberal, 'la U' y Cambio Radical.

Constancia

Todos los senadores de oposición nos retiramos del recinto con congresistas liberales, de la U, Cambio Radical y Conservadores ante ILEGAL apertura de nueva votación.



La @CConstitucional tiene la palabra.

Fueron negadas las objeciones en @CamaraColombia y @SenadoGovCo pic.twitter.com/eLoD2RQCnT — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 2 de mayo de 2019

Para el senador Iván Cepeda, del Polo, ganaron las víctimas, pues “creemos que la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, nos va a dar la razón, puesto que es su propia jurisprudencia y la jurisprudencia del Consejo de Estado las que indican que con el número que obtuvimos de 47 votos se cumplió el requisito de rechazar las objeciones”.



En ese sentido opinó el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical. Comentó que hoy se pasó la página y ahora los congresistas se pueden enfocar en temas urgentes para el país. “Para nosotros la paz ganó hace dos días. Esperamos entonces que este delicado problema de a JEP lo solucione la @CConstitucional”.

Con el resultado del Senado hoy, el efecto práctico si la Corte Constitucional respeta la constitución (artículo 167), es que #SeHundieronLos6Artículos pues no fueron aprobados por una de las cámaras — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 2 de mayo de 2019

Pero los uribistas no quedaron del todo satisfechos. Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia afirmó que la corte deberá ser muy cuidadosa con la decisión que tome. “Lo que ha pasado hoy es que los artículos objetados por el presidente, dejan de existir porque el Congreso no le dio las mayorías. Y la Corte debe ser muy cuidadosa en no tomarse atribuciones del Congreso”, dijo la congresista.



Por su parte, Paola Holguín, también uribista, insistió que los 74 votos obtenidos por la oposición en la noche del martes no fueron suficientes y dijo que la curul de Aida Merlano se debe tener en cuenta. “La señora Aida Merlano Se entregó a la Dijin el 9 de abril del 2018 (...). Nunca se posesionó por estar privada de la libertad y no se ha considerado silla vacía".

El exministro Juan Fernando Cristo, uno de los hombres calves en el proceso de paz, insistió en que los 47 votos en Senado son los exigidos por la ley. “Ya se cumplió el trámite en el Congreso y ahora será la Corte Constitucional la que resuelva de nuevo y envíe para sanción presidencial. Qué desgaste tan innecesario y dañino para el gobierno”, escribió en Twitter.



