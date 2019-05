El nuevo ‘round’ en el Senado por las objeciones a la JEP

Esta mañana, por cuarto día consecutivo, los aliados del Gobierno y sus opositores, se enfrentarán en el Senado de la República con argumentos jurídicos y con posiciones políticas, para tratar de ganar el pulso sobre cómo se debe administrar justicia a los actores del conflicto armado.

La oposición, que hoy ostenta las mayorías en el Senado, concurrirá para exigir la validación de la votación (47 contra 34) con la que hace dos noches –a su juicio– derrotó las seis objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Los aliados del Gobierno, que son minoría, intentarán ganar más tiempo para tratar de eludir su derrota.



El senador Roy Barreras, de ‘la U’, uno de los líderes del bloque opositor advirtió esta mañana que serán “implacables” en exigir al presidente de la corporación, Ernesto Macías, el estricto cumplimiento de la ley para validar la votación.

El senador @RoyBarreras asegura que la votación del martes a las objeciones a la JEP fue válida. En la plenaria de este jueves pedirá que se reconozca la victoria del informe negativo. pic.twitter.com/U7NryibYVV — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 2 de mayo de 2019

El pasado martes, al precipitarse la votación sobre las objeciones a la JEP, los opositores lograron reunir 47 votos, contra 34 de los aliados del Gobierno, pero Macías logró poner en duda que esa votación fuera suficiente para derrotar la postura del Gobierno.



Desde ese momento todos los sectores de la oposición (Cambio Radical, liberales, ‘la U’ y todos los matices de izquierda) cerraron filas alrededor de la postura de Roy.Los aliados del Gobierno creen que 48 es el número de votos mínimo requerido para derrotar las objeciones del Gobierno a la JEP. El senador del Centro Democrático, Gabriel Velazco explica esta postura.

El senador del Centro Democrático, @gabrieljvelasco aseguró que la mayoría calificada para aprobar el informe negativo de las objeciones, no se logró. pic.twitter.com/eEYaqpQgLX — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 2 de mayo de 2019

Se trata a la vez de una discusión matemática por establecer cuánto es la mitad más uno de 92; jurídica, por establecer el rigor de la decisión, y política, por quién se impone en esta determinación.

El tire y afloje

Contrario a lo que sucedió en la Cámara de Representantes, donde las objeciones fueron hundidas por las mayorías hace dos semanas después de un debate de unas cuatro horas, la discusión en el Senado ha sido larga.



El lunes no hubo mayores avances en el tema de las objeciones. La sesión del lunes, que duró unas ocho horas, fue exclusiva para los impedimentos y terminó en medio de la controversia, pues Roy Barreras, Ernesto Macías, Álvaro Uribe e Iván Cepeda fueron recusados y la discusión no podía continuar hasta que la Comisión de Ética evaluara cada caso.

El martes comenzó el debate de fondo. Tras terminar los impedimentos los miembros de la comisión accidental que estudió los reparos presidenciales argumentaron por qué sí y por qué no se debían aprobar las objeciones. Después de cinco horas y media escuchando a los voceros de los partidos, gracias a una moción de “suficiente ilustración” se pasó a la votación.



Sin embargo, esto dio paso para una nueva discusión, pues los aliados del Gobierno pedían votar artículo por artículo, pero los opositores pedían que fuera en bloque, como terminó siendo.



Así las cosas, votaron la ponencia que pedía hundir los reparos presidenciales y el resultado fue 47 a 34 en contra de las objeciones. Y ahí arrancó otro debate, pues para la Mesa Directiva del Senado ese resultado no fue suficiente y se requerían 48 votos argumentando que era necesario tener la mayoría de los senadores habilitados para votar y no la mayoría de los presentes en la sesión. Ahí terminó el debate, pues los opositores abandonaron el recinto y Macías decía que se debía volver a votar.



El miércoles la sesión duró muy poco y se convirtió en una reunión privada en la que se discutió una propuesta de Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático.

El expresidente viene insistiendo hace un par de semanas en la necesidad de hacer un acuerdo. Uribe pide que las objeciones se voten una por una y que solo se aprueben la que habla de la extradición de terceros y la facultad del comisionado de Paz para verificar quiénes pueden ingresar a la JEP. Al final, no hubo acuerdo.



Se espera que antes del mediodía se inicie la cuarta sesión para definir el futuro de las objeciones.



POLÍTICA