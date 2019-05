Este martes llegaría a la Corte el expediente sobre las objeciones

A más tardar este martes, el Senado enviaría a la Corte Constitucional el expediente que recoge el tránsito de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Congreso, donde todavía no es claro si se tomó una decisión o no.

EL TIEMPO conoció que el Senado estaba ultimando algunos detalles, y que en el transcurso del día sería enviado el documento al alto tribunal para el correspondiente estudio. El envío a la Corte Constitucional se decidió después de que los dos bloques que se formaron en el Senado –los defensores de las objeciones a la JEP y quienes se oponían a estas– no lograron ningún acuerdo político al respecto, no obstante los intentos por alcanzarlo.



Por un lado estaban quienes rechazaron las objeciones (Cambio Radical, ‘la U’, liberales y movimientos opositores de izquierda) y por el otro, los que las defendían (Centro Democrático, conservadores y movimientos cristianos).



Tras surtidas las dos votaciones a los reparos que permite la ley, los dos grupos de partidos reclamaron el triunfo: los defensores de las objeciones dijeron que no se alcanzaron los 48 votos exigidos para negarlas, y sus contradictores insistieron en que solo se necesitaban 47 y que los habían conseguido en la primera votación, el martes. Luego de dos sesiones más en las que se intentó darle una solución a las diferencias, ambos bloques dieron traslado de la ley estatutaria de la JEP a la Corte Constitucional para que dirima acerca de su futuro.

Este diario supo que, en el documento, el Congreso remitirá a ese alto tribunal constancia de las objeciones presidenciales, un escrito en el que se detalla cómo fue su tránsito en el Capitolio y las certificaciones de la Cámara y del Senado sobre las votaciones en cada una de esas corporaciones. Existe otra parte que son las actas de las sesiones en las que se tramitó el tema, pero estas se enviarán a la Corte solo cuando estén transcritas y aprobadas por las plenarias, lo que tomará varias semanas.



