¿Hay vacíos en el Estatuto de la Oposición?

Una nueva disputa entre el presidente del Congreso, Ernesto Macías, y los sectores de oposición se vivió esta semana en el Capitolio, esta vez por cuenta de quién define la fecha para las sesiones en las que los opositores pueden fijar el orden del día, lo cual, en todo caso, no parece estar del todo claro.

El Estatuto de la Oposición les dio la potestad a los opositores de decidir los temas que se tratarán en tres sesiones de Senado o Cámara en cada año legislativo. La norma fue sancionada el año pasado y comenzó a aplicarse con el nuevo gobierno.



De acuerdo con el artículo 19 de esa ley, los partidos políticos que se declaren en oposición “tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria” del Senado o de la Cámara de Representantes “tres veces durante cada legislatura del Congreso”.



Esta facultad, que se les otorga entre julio de un año y julio del otro año, incluye también la posibilidad de citar debates de control político.



No obstante, la norma no determina de manera puntual, clara y específica quién fija la fecha de esas sesiones, ni tampoco se ocupó del tema la reglamentación que hizo del Estatuto de la Oposición el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para muchos, el tema quedó a la interpretación de las partes.

El pasado lunes en la noche, los sectores opositores al Gobierno Nacional anunciaron que harían uso de ese derecho que les da el Estatuto de la Oposición para que se realizara la discusión y votación de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Senado, para las cuales ya había un informe radicado que pide rechazarlas.



El presidente del Congreso, Ernesto Macías, les respondió con una interpretación de la norma que indica que, si bien los opositores pueden decidir que las objeciones a la JEP estén en el orden del día de una sesión, la fecha de realización de esta la define la Mesa Directiva de cada corporación.

“Ese es un derecho que tiene la oposición y en la Mesa Directiva lo hemos acogido. Sin embargo, hay aclarar que no incluye la fecha, la cual es potestativa de la Mesa Directiva”, les dijo Macías al momento de anunciar que el próximo lunes se votarán los reparos a la justicia para la paz.



Esta interpretación tiene base en los artículos 80, 83 y 84 del reglamento del Congreso, los cuales determinan los detalles de las citaciones a las plenarias, las cuales están en cabeza de las Mesas Directivas.



Aunque los partidos políticos opositores aceptaron que el tema de las objeciones presidenciales a la JEP se aborde el próximo lunes, algunos congresistas, como el senador por el Polo Iván Cepeda, manifestaron su desacuerdo con la manera cómo se llegó a esa decisión.



“Nosotros somos del criterio que el artículo 19 del Estatuto de la Oposición dispone, no solo la definición del orden del día de una sesión, sino la sesión misma. Eso significa que ahí está incluida la fecha y el anuncio de los proyectos o debates que tengan lugar en esta”, afirmó Cepeda.



El congresista de izquierda se mostró contrario a la interpretación de que la Mesa Directiva fije la fecha de esa sesión ya que, según él, no se sabe si sería “en una semana, en un mes o en un año” y “los temas que quiere tratar la oposición no son intemporales”.

Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, la interpretación que está haciendo la Mesa Directiva del Senado de esta potestad para los partidos opositores es la correcta ya que, de otra manera, se abriría la posibilidad de que haya dos mesas directivas de una corporación de manera simultánea.



“Lo que creo es que hay unas facultades limitadas para poner una orden del día, que puede ser aprobado o no. Ya el manejo formal de la sesión, como el otorgamiento de la palabra, tiene que ser de la Mesa Directiva. No pueden concurrir simultáneamente dos mesas directivas. De otra forma se abriría la puerta para que, además de pedir la fecha, pidan presidir las sesiones”, afirmó el experto jurista.



Pese a esta interpretación, la senadora Angélica Lozano, de los ‘verdes’, partido de oposición, reclamó el pasado martes el derecho de ese sector, publicó -en fotocopias- el informe que pide rechazar las objeciones e incluso dijo que, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, anunciaba la sesión para tramitarlas.



Horas después, al final de ese debate, reconoció que había sido “vencida” y que la discusión de los reparos a la JEP se daría el próximo lunes.



“Necesitamos encontrar salidas. Y si el lunes es el día, maravilloso (…) El punto de fondo son las instituciones de nuestro país y la respuesta que le damos a la sociedad sobre los problemas reales”, dejó como reflexión la congresista de Alianza Verde.



