Norma habría sido mal interpretada en multa por comprar una empanada

La polémica por la multa de 883.000 pesos que le fue impuesta, la semana pasada, a un ciudadano que compró una empanada en un puesto informal, no para.



Este martes, el senador Germán Varón, quien fue ponente y uno de los promotores del proyecto del Código de Policía en el Congreso, indicó que la norma fue “mal interpretada” a la hora de aplicarla.



El congresista, en diálogo con la ‘W Radio’, señaló que la aplicación que hicieron los uniformados de la norma es errónea.



“Es como si alguien insulta a una persona y un policía lo detiene por lesiones personales o por intento de homicidio, es una exacerbación, una caricaturización de la medida”, explicó.

En este sentido, Varón aseguró que en el caso del artículo 140 del Código, que fue por el que le impusieron la multa al joven, este “no está orientado al ciudadano, ni a quien vende. Por eso, la norma en su parte final dice, de acuerdo con la ley y las sentencias o providencias de la Corte Constitucional”.

El senador señaló que en este punto eso hace referencia a que la multa debe aplicarse a la ocupación del espacio público a gran nivel. “Nos referimos a las mafias que cobran por estar en las calles a muchos vendedores ambulantes (…) Es a esas personas que de manera masiva lo utilizan. Caso como el de los carros de venta de jugos que por la mañana van con un camión por las calles poniendo los puestos y todos obedecen a un mismo dueño, sin tener ningún tipo de autorización”.



Germán Varón insistió que el artículo tampoco puede ser aplicado a los pequeños vendedores que realizan esa actividad para obtener su sustento diario, ya que esto está sujeto a lineamientos de la Corte.



“No es a la señora que vende empanadas y deriva su supervivencia del ejercicio de esta actividad a quien deben aplicarle la multa, ni al ciudadano (…) Si no hay sentencia no pueden imponer la sanción, porque la Corte protege y obliga a que se les den alternativas” a los vendedores informales, señaló.



Por esta razón, el congresista indicó que hechos como los ocurridos la semana pasada demuestran que la capacitación sobre el Código que se les impartió a los uniformados “fue erróneamente desarrollada”.

¿En qué terminó la polémica de la empanada más cara de Bogotá? El TIEMPO hablo con Steven Claros, el ciudadano que fue multado por la Policía Metropolitana en el barrio la Castellana por comprar una empanada en espacio público.

“La ley está muy mal interpretada porque la capacitación fue erróneamente desarrollada, no entendieron para qué era el Código, no sé explicó bien; entonces tratan de justificarlo diciendo que el Código tiene una norma que permite esa facultad. No es cierto, no lo conocen, la capacitación que gastaron lo hicieron de manera ineficiente, no cumplieron el propósito”, indicó el senador Varón.



El legislador rechazó el comunicado de la Policía en donde explicaron las razones por las que le fue impuesta la multa al joven por comprar la empanada y aseguró que con ese tipo de acciones se genera “desinformación y que dejen sin piso una reglamentación que fue hecha con responsabilidad”.



Steven Claros, el ciudadano al que le impusieron la sanción, pagó la multa este lunes luego de que dos ‘youtubers’ le entregaran el dinero correspondiente, después de que realizaran una campaña en redes para recolectar el monto.

ELTIEMPO.COM