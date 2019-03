¿Cómo recibió el Congreso la respuesta de la Corte sobre objeciones?

Nuevamente defensores y críticos del acuerdo de paz con las Farc manifestaron opiniones contrarias, luego de que la Corte Constitucional dejara en manos del Congreso el estudio de las objeciones presidenciales a algunos apartes de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Varios sectores del Congreso se encontraban a la expectativa por el pronunciamiento del alto tribunal, el cual respondió a una carta que le envió el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, en la que le consultó el camino a seguir en este tema.

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe aplaudió la posición de la Corte Constitucional y dijo que su partido seguirá insistiendo en un "acuerdo" en el Congreso para aprobar los reparos presentados por Duque a la justicia de paz.



“Así como cuando ganó el 'No' en el plebiscito por la paz insistimos en un acuerdo nacional, que el gobierno en su época no permitió. Ahora insistiremos en un acuerdo en el Congreso para aprobar las objeciones del presidente Duque, por supuesto con las modificaciones y modulaciones que ese acuerdo demande”, aseguró el exmandatario.

Sobre el anuncio de la Corte Constitucional pic.twitter.com/ACHJpomt7P — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de marzo de 2019

En igual sentido se pronunció el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien recordó que ya se nombró la comisión accidental que estudiará las objeciones para someterlas al trámite en la plenaria del Senado.



“Vamos a continuar con lo que traíamos. Ya fue designada la comisión. Esta va a estudiar la norma y cuando tengan la propuesta de cómo se debe pronunciar el Senado, pues sencillamente lo someteremos a la plenaria para la votación”, explicó Macías.



Así mismo resaltó que la “única forma” en la cual la ley estatutaria pasaría de nuevo a la Corte Constitucional, es si realizan modificaciones a los artículos contemplados en la norma.



“Solo si el Congreso le introduce modificaciones -que lo podría hacer, porque es el que elabora, modifica y aprueba las leyes- iría nuevamente a la Corte”, afirmó el Presidente del Congreso.

Para ella, la Corte Constitucional "no tomó una decisión de fondo" sino que se fue por una vía "salomónica".



Goebertus afirmó que con su pronunciamiento de este miércoles el alto tribunal “no resuelve la duda de si los congresistas están o no habilitados para poder participar en el debate y decidir" sobre los reparos presidenciales.



Por tal motivo anunció que algunos sectores de oposición presentarán una “declaración de incompetencia para participar en el debate”, pues, según la congresista, sin la aclaración de la Corte sobre la competencia del Congreso para tramitar las objeciones, podrían incurrir en una sanción disciplinaria.



La misma opinión comparte el representante a la Cámara por Cambio Radical Jose Daniel López, quien dijo que el pronunciamiento de la Corte "no resuelve en nada las dudas de los congresistas" y que teme, incluso, incurrir en un prevaricato.



El senador liberal Horacio José Serpa afirmó que aunque "respalda la decisión de la Corte como órgano de cierre", espera que "el debate en el Congreso sea eficaz, profundo, razonable, para dar respuesta a la JEP, lo más pronto posible".



Otros congresistas como Ángela Maria Robledo y Roy Barreras también hicieron saber sus posiciones frente al pronunciamiento del alto tribunal.

Como parlamentaria reconozco y acato el concepto de la @CConstitucional, le toca al Congreso debatir sobre pertinencia de tramite de objeciones a la @JEP_Colombia.



Será @CConstitucional órgano de cierre. ¡Solución salomónica! — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 20 de marzo de 2019

Nosotros sí acatamos decisiòn de la @CConstitucional .Tramitaremos objeciones y NEGAREMOS informe de comisión nombrada en Senado que anticipo sesgado. Ahora ojo avizor para evitar pupitrazo. A voto limpio perderán. Decidir pronto para salir del pantano politico y de polarización — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 20 de marzo de 2019

