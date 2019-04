‘Las objeciones son un tema que se tramitará en un solo día’: Macías

Si todo sale según lo previsto, el próximo lunes la plenaria del Senado estaría debatiendo y votando las objeciones presidenciales a algunos puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Así se desprende del cronograma que le entregó a EL TIEMPO el presidente del Congreso, Ernesto Macías, y que contempla que el informe mayoritario de la comisión que estudia estos reparos en el Senado se radique este martes. Luego de ello, se publicaría y se anunciaría en la plenaria del próximo miércoles y se debatiría y votaría en la sesión de la próxima semana, la cual sería el próximo lunes, ya que el miércoles de la otra semana es día festivo.



En todo caso primero debe votarse el informe que presentaron los senadores opositores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Alberto Castilla (Polo), que propone negar estas discrepancias presidenciales con la justicia para la paz, ya que fue radicado primero que el mayoritario. En caso de que la plenaria del Senado apruebe el informe en contra de las objeciones, el tema concluiría y en el Congreso y el presidente Iván Duque tendría que sancionar la ley estatutaria de la JEP.



En diálogo con este diario, Macías se mostró confiado en que podrá sacar adelante las objeciones presidenciales y el Plan de Desarrollo en las dos próximas semanas y descartó que haya partidos políticos interesados en disolver el quórum para que no se tome decisión sobre esos reparos.



¿Cómo será el trámite de las objeciones a la JEP en el Senado?



Una vez la comisión accidental radique el informe, que han anunciado que sería este martes, se publicará de inmediato y se anunciará para agendarlo e incluirlo en el orden del día.

¿Esta semana no se radicará también la ponencia para el trámite en Senado del Plan de Desarrollo?



Tenemos el inconveniente de que se nos van a cruzar. Los coordinadores ponentes del Plan de Desarrollo han solicitado celeridad en su trámite, porque esta ley, por ordenamiento legal, tiene plazo hasta el 7 de mayo para ser aprobada en el Congreso, de tal manera que vamos a tratar de organizar la agenda del orden del día de la plenaria del Senado para que los dos trámites salgan adelante lo más pronto posibles, tanto las objeciones como el Plan de Desarrollo.



¿A qué se le daría prioridad?



Ambos tienen prioridad. Desde luego, todas las iniciativas la tienen. El Plan de Desarrollo tiene hasta el 7 de mayo y las objeciones hasta el 20 de junio. Vamos a tratar de sacar los dos temas en estas dos semanas que siguen.



¿Pero si el Plan de Desarrollo tiene hasta el 7 de mayo y las objeciones hasta el 20 de junio no sería lógico darle trámite primero al Plan de Desarrollo?



De todas maneras yo he planteado que las dos iniciativas pueden salir en las dos semanas previstas. Las objeciones son un tema que se tramita en un solo día, en una sola sesión. Para el día que corresponda vamos a convocar desde las 10 de la mañana para que todo el día se realice la discusión y finalmente se haga la votación. Igual en el Plan de Desarrollo hay que abrir la discusión, pero este cuenta con 380 artículos y hay más de 2 mil proposiciones, de manera que hay que dar una amplia discusión. Yo creo, y soy optimista, de que el tiempo nos alcanza para que en estas dos semanas evacuemos los dos temas.

El acuerdo de paz ha sido polémico en el Congreso, ¿cree que con una sola sesión baste para discutir y votar las objeciones a la JEP?



Yo creo que una sola sesión es suficiente. Hay que discutir objeción por objeción, de acuerdo al reglamento. Sin embargo, hay unos términos para la discusión. Vamos a dar unos tiempos primero a los miembros de la comisión accidental y posteriormente a los demás senadores. Creo que si nos acogemos a los tiempos que se establezcan podemos dar trámite en una sola sesión.



Para la votación final, ¿las objeciones votarán en bloque o una por una?



Como las objeciones se hicieron a 6 artículos de la ley estatutaria hay que tramitar objeción por objeción. Recordemos que la Corte Constitucional ha dicho que cuando un proyecto es objetado vuelve a segundo debate se debe discutir objeción por objeción.



¿Eso significa que existe alguna posibilidad que unas objeciones sean aprobadas y otras negadas?



Eso es posible. Y para eso precisamente es la discusión de las objeciones. No se puede cuando hay seis objeciones, en este caso con temas diferentes, hacer la votación una sola vez. Por ello es que hay que discutir objeción por objeción y votar objeción por objeción, precisamente para que la plenaria tenga la posibilidad de aprobar o rechazar unas y otras de distinta manera.



¿Esto quiere decir que el trámite que se hizo en la Cámara, donde hubo una votación para todo el informe, está viciado?



Yo anuncié antes de la discusión en la Cámara que primero había que atender lo que ordena la Constitución en los artículos 165 y 167, y señala que primero se tramita en la cámara de origen, en este caso el Senado. Y habría que discutir, pero seguramente eso ya quedará para futuras demandas de esta ley, que se haya tramitado todo el informe en una sola vez. Pienso que debió hacerse como se tramita un proyecto en segundo debate y es artículo por artículo.

Hay sectores de oposición que dicen que usted quiere dilatar este trámite, ¿qué responderá esto?



De ninguna manera. Eso no es cierto. La Corte Constitucional tardó más de un año estudiando el proyecto y nunca dijeron que se estaba dilatando. Aquí lo que estamos haciendo es esperando simplemente a que la comisión radique el informe. Ya anunciaron que lo harán el martes y de inmediato se publicará y se anunciará. Como lo he dicho: aspiro a que estas dos semanas salga adelante tanto las objeciones como el Plan de Desarrollo. Sacarlo antes de terminar el mes de mayo no es dilatar. No es válido ese argumento de quienes creen que todo se hace de mala fe.



El estatuto de la oposición le da la potestad a los opositores de definir el orden del día en tres sesiones de cada Legislatura ¿Qué manejo le dará usted si los opositores insisten en que se tramite lo más pronto posible?



No sé si ellos lo irán hacer, lo miraremos en el momento y tomaremos las decisiones a lugar de acuerdo a la Constitución y la ley. Lo que sí puedo decir, y lo cuál es mi responsabilidad, es que se pondrán en el orden del día las objeciones para que en las próximas dos semanas se les dé el trámite correspondiente.



¿Cómo ve el tema del quórum en la plenaria del Senado para tramitar las objeciones?



No veo ningún inconveniente. El quórum es el reglamentario. Se descuentan los posibles impedimentos que se aprueben, de tal manera que no veo ningún inconveniente.



¿Qué pasaría si los partidos que están en contra de las objeciones vuelven a disolverlo, como pasó en la última sesión antes de Semana Santa?



Ya eso queda bajo la responsabilidad de cada quien. No creo que haya partidos y bancadas interesadas en disolver el quórum para este tipo de iniciativas. A nosotros nos pagan para trabajar y vamos a hacerlo juiciosamente.

¿Y en caso de que no haya el mínimo para votar se aplazaría la votación?



Desde luego, en el momento en que no haya el quórum no podremos ni siquiera sesionar. Pero yo confío en que esto no ocurra.



¿Qué pasaría con el proyecto de ley estatutaria si algunas objeciones son aprobadas y otras no?



Esperemos a que transcurra la discusión. Una vez tengamos los resultados miraremos qué determinan el reglamento y la ley para el caso correspondiente.



